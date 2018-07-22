محافظ المنيا يزور حالتين من مصابى حادث الشرفا بمسشتفى التأمين الصحى

كتب فريق المحافظات

زار عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم، حالتين من مصابى حادث الشرفا واللذان يتلقيان العلاج والرعاية الطبية بمستشفى التامين الصحى، بحضور الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى التأمين الصحى.

وتابع المحافظ الحالة العامة للمصابين، واطلع على تقرير حول حالتهما الصحية، وطمأنهم بتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال إقامتهما بالمستشفى لاستكمال العلاج ووجه بتوفير الخدمة الطبية اللائقة، حتى تماثلهما للشفاء وخروجهما من المستشفى.

من جانبها صرحت وكيل وزارة الصحة أنه تم السماح لـ9 حالات بالخروج من إجمالى 11 حالة مصابة، ولم يتبق غير حالتين فقط بمستشفى التأمين الصحى لازالا تحت العناية الطبية، وأحدهما تحت الملاحظة والحالة الثانية يعانى من كسر فى عظام الساعد وجارى الإعداد لعمل جراحة له للتثبيت.

وكان طريق قرية الشرفا بشرق النيل قد شهد الخميس الماضى حادثا نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا، وأسفر الحادث عن مصرع 12 وإصابة 28 شخصا، معظمهم من عمال المحاجر.

وقرر محافظ المنيا صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة كل متوف بالحادث من عمال المحاجر مقدمة من صندوق جمعية عمال المحاجر بالاستثناء من اللائحة الخاصة بالصندوق، وكذلك صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمصابين من عمال المحاجر والذين مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه للمصابين الذين غادروا المستشفى "إصابات طفيفة"، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

كما قرر المحافظ صرف نفس المبالغ لأسر الضحايا والمصابين من غير عمال المحاجر من حساب صندوق خدمات المحافظة.

وستقوم مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوف وكذلك مبلغ 2000 جنيه لكل مصاب بخلاف الإعانات العاجلة التى ستقررها بعض الجمعيات الأهلية.

و كان محافظ المنيا تفقد طريق الشرفا لمتابعة أعمال اللجنة الفنية المشكلة لدراسة ومعرفة أوجه الخلل وأسباب الحوادث بتلك المنطقة، مطالبا أعضاء اللجنة بضرورة الاستماع لآراء المواطنين حول إيجاد حلول من شأنها الحد من كثرة الحوادث بالمنطقة باعتبارها منفذ هام لسيارات النقل إلى الطريق الصحراوى الشرقى ومركز تجمع كبير لعمال المحاجر.

وأكد المحافظ أنه يجرى حاليا دراسة الطرق البديلة لسير النقل الثقيل المتجه من الطريق الصحراوى الشرقى والمنيا الجديدة إلى مدينة المنيا والتى تمر بقرية الشرفا لافتا أن جميع الطرق المقترحة كبديل هي قيد الدراسة ولم يؤخذ فيها قرارا، موضحا أن اللجنة ستتقدم بالحلول المقترحة قبل نهاية الأسبوع الحالى وسيتم منع النقل الثقيل من المرور حتى إنهاء أعمال المعالجة الفنية للطريق، بالإضافة إلى وضع علامات إرشاديه بالمطبات التى تم تركيبها فوق الطريق قبل المنحدر بقليل لتخفيف السرعة.