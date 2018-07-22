محافظ الاسكندرية: العمل مستمر لتطوير ورفع مستوى منظومة النظافة

الإسكندرية جاكلين منير

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مع مسئولي شركة نهضة مصر والمعنية بمنظومة النظافة بالإسكندرية، لمناقشة أوضاع منظومة النظافة والتأكد من استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندس أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر.

وخلال الاجتماع؛ أكد المحافظ على العمل المستمر والمتواصل لتطوير ورفع مستوى منظومة النظافة بالإسكندرية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتحسين مستوى منظومة النظافة بالمدينة وذلك لعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن والمرافق للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من عقبة أمام منظومة النظافة بالإسكندرية، وتشويه للشكل الحضاري والجمالي بها.

وأوضح المحافظ أن هناك الكثير من معدات النظافة التي تم ضخها بالمنظومة من قبل شركة نهضة مصر بالإضافة إلى رفع كفاءة لعدد كبير من معدات الشركة، وعلي رأس تلك المعدات تم تطوير وإصلاح 23 معدة وسيارة وضمها إلي الخدمة بالشركة بالإضافة إلى شراء 12 معدة وسيارة لإدخالها للخدمة، وكذا إدخال 87 معدة جديدة للنظافة بدعم من وزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية.