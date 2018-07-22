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محافظ الإسماعيلية يكرم مواطن لأمانته وردة 21 ألف جنيه لأحد المواطنين

الأحد، 22 يوليه 2018 10:48 ص
محافظ الإسماعيلية يكرم مواطن لأمانته وردة 21 ألف جنيه لأحد المواطنين المحافظ يكرم المواطن كامل خيرى
الإسماعيلية – جمال حراجى
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كرم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،أحد المواطنيين الشرفاء من أبناء الإسماعيلية، وهو المواطن  كامل خيرى الراجل الأمين  الذى يعمل سمكرى سيارات بإحدى الورش بحى ثان الإسماعيلية مع والده.

وتصادف أن عثر كامل خيرى على حقيبة صغيرة بها مبلغ (21 ألف جنيها) وكارنية شخصى بدون رقم تليفون، وكارت لشخص من السويس، وقام بالإتصال بصاحب الكارت، وأخبره بعثوره على أمانة تخص شخص أسمه محمد كامل، وطلب منه رقم تليفون صاحب الأمانة للتواصل معه .

وقالت زوجة صاحب الحقيبة المفقودة أن المكالمة التليفونية، التى تلقتها من المواطن كامل خيرى، ردت الروح لها ولزوجها، وأنهم عجزوا  أن يعبروا عن مدى شكرهم لهذا الرجل الأمين الشريف الذى رفض الحصول على أى مكافأة مقابل موقفه العظيم .

وحرص المحافظ على إستقبال هذا المواطن كامل خيرى، ذلك النموذج المشرف والمثل العظيم للأمانة والشرف، تقديرا له وتسليمه شهادة التقدير وميدالية المحافظة، كل الشكر والتحية لهذا الرجل المصرى الشريف.

 


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