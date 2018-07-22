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محافظ الإسماعيلية: تفعيل منظومة النظافة العامة والمخلفات الصلبة

الأحد، 22 يوليه 2018 11:06 ص
محافظ الإسماعيلية: تفعيل منظومة النظافة العامة والمخلفات الصلبة جانب من الإجتماع
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مجدداً على حتمية تفعيل منظومة الجمع السكنى المباشر للقمامة والمخلفات من المساكن مباشرة، وتفعيل منظومة جمع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، حتى نصل لأفضل مستوى من تحقيق المستهدف من المنظومة، والمتابعة الدورية لأعمال توريد الكميات التى يتم رفعها وتجميعها إلى مصنع تدويرالقمامة والمخلفات بمنطقة أبوبلح بأول طريق الإسماعيلية – السويس .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور المهندس عبدالله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركزومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء، والمشرف العام على منظومة النظافة بالمحافظة،لإستعراض ومناقشة الآليات التنفيذية والإطار الزمنى لمنظومة التعامل مع القمامة والمخلفات الصلبة، بمشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى . 

وخلال الإجتماع تم التأكيد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للشركات العاملة فى مجال الجمع السكنى للقمامة والمخلفات، ورصد كافة الأعمال يوميا، وأولا بأول، وضرورة وضع برنامج زمنى محدد لتطوير الآليات التنفيذية للمنظومة لا تتعدى مدتها الثلاثة أشهرعلى الأكثر .

كما ناقش المحافظ، سبل تفعيل دورشركات النظافة العاملة مع المحافظة فى مجال النظافة والتفاوض على وضع رؤية محددة لآليات التعامل مع المنظومة، ومراجعة كافة التنسيقات فيما بين المحافظة، ووزارة البيئة ومراجعة موقف الشركات العاملة بالمنظومة.

وأشار المحافظ إلى أنه سوف يتم تنظيم مسابقة لأختيار أفضل حى، وأفضل قرية ومدينة على مستوى المحافظة، فيما يتعلق بتطبيقات منظومة النظافة والتصعيد للمسابقة الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطارإستكمال تنفيذ برامج خطة محافظة الإسماعيلية لمنظومة النظافة العامة، والتخلص من القمامة والمخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالى للمحافظة .


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