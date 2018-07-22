محافظ الإسكندرية يكرم أصحاب فيلم إسكندرية لؤلؤة البحر المتوسط (صور)

الاسكندرية جاكلين منير

كرم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية شباب حملة "شوفوها بعيوننا" أصحاب فيلم " إسكندرية لؤلؤة البحر المتوسط" وذلك تقديرا لجهودهم في صناعة الفيلم للترويج لمدينة الإسكندرية سياحيا، وإبراز الملامح الجمالية فيها بصورة مختلفة من خلال عيون أهلها.

وخلال التكريم ، قدم المحافظ الشكر لجميع القائمين علي صناعة الفيلم، وإقامة هذا العمل الذي أفاد الإسكندرية، مشيدا بفكرة الفيلم في ترويج السياحة بالمحافظة وإظهار معالمها بصورة شيقة وجاذبة للجميع، وأكد المحافظ على ضرورة عمل أفلام وثائقية ودعائية، وكذا فيديوهات متخصصة للتسويق لمحافظة الإسكندرية في كافة المجالات وبالتعاون مع الشباب ومختلف الجهات.

وأشار المحافظ،فى بيان له اليوم إلى أن الفيلم تم عرضه خلال منافسة الإسكندرية في استضافة وتنظيم مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف Icom 2022 ، حيث فازت مدينة الإسكندرية بإكتساح وبعد منافسة شرسة في استضافة وتنظيم مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف، لأول مرة في افريقيا والمنطقة العربية، وذلك بعد تفوقها على مدينتي براغ وأوسلو، ويعد هذا المؤتمر أكبر مؤتمر للتراث والمتاحف في العالم ويحضره أكثر من 3 آلاف خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم.

من جانبهم أعرب شباب حملة "شوفوها بعيوننا" عن اعتزازهم بالعمل علي إظهار جمال الإسكندرية ، وأكدوا أنهم سيقومون من خلال الحملة أيضا بعمل أفلام دعائية وترويجية أخري لجميع محافظات مصر علي غرار فيلم " إسكندرية لؤلؤة البحر المتوسط" ، وأشاروا أنهم حاليا يقومون علي صناعة فيلم ترويجي لمحافظتي الجيزة والقاهرة.

من الجدير بالذكر أن فيلم "إسكندرية لؤلؤة البحر المتوسط" هو فيلم قصير لشباب كان كل هدفهم الترويج لبلادهم خارجياً لجذب عدد أكبر من السياحة، وتغيير الصورة التى يصدرها الإعلام الغربى عن البلاد فى الخارج بأنها غير أمنة ومستقرة.

بدأ أصحاب حملة "شوفوها بعيوننا" تنفيذ فكرتهم فى الترويج لمدينتهم خارجياً، وإعداد خطة بأهم الأماكن التى يتوجب على السياح التوجه إليها، بالإضافة إلى التركيز على الأماكن التى لا يعرف عنها الكثير داخل "عروس البحر"، أبرزها منطقة الماكس، وكوم الدكة.