متحدث مجلس الوزراء: الحكومة ما زالت تدعم أسعار الغاز بشكل كبير رغم الزيادة

كتب إبراهيم حسان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ما زالت تدعم أسعار الغاز الذى يتم توصيله للمنازل، أو أسطوانات الغاز بشكل كبير حتى بعد الزيادة.

وأضاف أشرف سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر قناة الحياة، أن إنتاج الغاز الطبيعى يوفر على الدولة استيراد الغاز من الخارج من أجل توفير العملة الصعبة، حتى تتوافر للمواطن خدمات أفضل سواء فى الصحة أو التعليم وكذلك بالسكة الحديد وغيرها، لاسيما أن هناك احتياجات كثيرة ينبغى أن يتم توفير موارد مالية لها من الموازنة العامة للدولة لتلبيتها، وهذا وعد الحكومة للمواطن فى الفترة المقبلة بتحسين الخدمات فى أكثر من قطاع.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك .

وتتمثل هذه الشرائح من صفر وحتى 30 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا بسعر 250 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن 60 مترا مكعبا يصل سعره لـ 300 قرش للمتر المكعب.