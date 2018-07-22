لطلاب المرحلة الثانية.. كليات بها أماكن شاغرة للأدبى.. تعرف عليها

نتيجه تنسيق المرحلة الاولي للقبول بالجامعات 2018 تبقى على بعض الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية.. وينشر "اليوم السابع"، قائمة بالكليات التى بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق وذلك لطلاب الشعبية، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق من قبل وزير التعليم العالى منذ قليل.

حقوق انتساب م بنها

الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس

العالي للغات بمصر جديده

تربية رياضية - بنات جامعة السادات

الجزيرة العالى للاتصال والإعلام بالمقطم

أداب انتساب موجه المنيا

تربية طفولة الغردقة

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

حقوق انتساب موجه الزقازيق

التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية

تربية ش موسيقية الاسماعيلية

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

نوعية موسيقيه المنصوره

حقوق انتساب موجه اسيوط

تجاره انتساب موجة جامعة السويس

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

نوعية فنيه جيزة

نوعية موسيقيه جيزه

نوعية موسيقيه جامعة دمياط

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

تربية رياضية بنات اسوان

تربية نوعية فنية اسوان

اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي

العالي سياحة وفنادق الغردقة

اداب انتساب موجه طنطا

اداب انتساب موجه كفر الشيخ

نوعية فنيه بورسعيد

حقوق انتساب موجه طنطا

خدمه اجتماعيه الفيوم

دار العلوم انتساب موجه ج القاهره

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

نوعية فنيه الفيوم

خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان

نوعية فنيه اشمون

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

دار العلوم الفيوم

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة

نوعية موسيقيه اشمون

المعهد العالي للغات بالمنصورة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

تربية ابتدائي جامعة دمياط

نوعية فنيه اسيوط

تربية نوعية موسيقية اسوان

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضيه بنين بني سويف

نوعية فنيه عباسيه

اداب انتساب موجه جامعة دمياط

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

تربية رياضيه بنين بور سعيد

تربية رياضيه / بنات بني سويف

نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية

تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية

اداب انتساب موجه دمنهور

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

تربية رياضيه بنين جامعة السادات

كلية دار العلوم اسوان

خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

اداب انتساب موجه المنصوره

تربية نوعية موسيقية اسكندرية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس

نوعية فنيه الاسكندريه

تربية موسيقيه حلوان

تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور

كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد

الفني لترميم الآثار بالاقصر

تربية رياضيه / بنات بورسعيد

نوعية موسيقيه طنطا

نوعية فنيه المنصوره

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد

تربية رياضية بنات الفيوم

نوعية فنيه كفر الشيخ

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

خدمه اجتماعيه اسيوط

تربية طفوله جامعة السويس

تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي

تربية رياضية /بنات قنا

نوعية موسيقيه كفر الشيخ

اداب انتساب موجه سوهاج

كلية التربية الرياضية بالعريش بنات

اداب انتساب موجه العريش

تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ

كلية التربية الفنية ج المنيا

حقوق انتساب موجه القاهره

تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد

تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية

تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة

نوعية عباسيه

نوعية فنيه قنا

فنون جميله فنون حلوان

تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى

تربية رياضية بنين اسوان

نوعية فنيه طنطا

كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالاسماعيلية

رياضيه بنات الزقازيق

اداب انتساب موجه الإسماعيلية

تربية رياضية بنين بنها

تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

تربية رياضيه / بنات طنطا

كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش

تربية ش.طفولة العريش

كلية التربية الرياضية بالعريش بنين

نوعية جيزه

نوعية موسيقيه قنا

تربية رياضيه بنين حلوان

خدمه اجتماعيه حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

حقوق حلوان

تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح

كلية السياحة والفنادق بنى سويف

كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق

تربية طفولة فرع الوادى جديد

نوعية اشمون

تربية نوعية بنها شعبة موسيقية

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

تربية رياضيه بنين الزقازيق

سياحه وفنادق الفيوم

نوعية فنيه الزقازيق

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

نوعية موسيقيه المنيا

كلية التجارة ج العريش

تربية ابتدائي العريش

اداب سوهاج

تربية ابتدائى فرع وادى جديد

اداب انتساب موجه حلوان

حقوق الاسكندريه

كلية فنون جميلة فنون اسيوط

تربية نوعية اسوان

حقوق عين شمس

تربية رياضيه بنين كفر الشيخ

حقوق قنا جنوب الوادي

اداب الفيوم

تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان

تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان

تربية رياضيه بنين المنصوره

تربية رياضيه بنين الاسكندريه

تربية رياضيه بنات الاسكندريه

فنون جميله فنون ج الاسكندريه

تجاره سوهاج

نوعية قنا

اداب قنا ج جنوب الوادى

تربية رياضيه بنين شبين الكوم

تربية رياضيه بنات شبين الكوم

تجاره دمنهور

اداب فرع الوادى الجديد

اداب دمنهور

حقوق سوهاج

خدمه اجتماعيه اسوان

دار العلوم ج القاهره

حقوق القاهره

اداب دمياط

تجاره جامعة السويس

تجاره بور سعيد

نوعية بور سعيد

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف

حقوق اسوان

حقوق طنطا

اداب اسوان

تربية طفولة أسوان

اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية

تجارة قنا ج جنوب الوادي

تربية ابتدائي اسوان

حقوق اسيوط

تجاره اسيوط

نوعية موسيقيه اسيوط

نوعية اسيوط

كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالاسماعيلية

تربية الغردقة جنوب الوادي

تربية رياضيه / بنات اسيوط

اداب اسيوط

تربية رياضيه بنين اسيوط

حقوق الزقازيق

نوعية موسيقيه الزقازيق

اداب كفر الشيخ

العالي للغات 6 اكتوبر

نوعية بنها

سياحه وفنادق المنصورة

حقوق بورسعيد

حقوق شبين الكوم ج منوفية

تجاره بنها

حقوق الفيوم

تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة

اقتصاد منزلى حلوان

حقوق بنها

كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

تجاره انتساب موجه كفر الشيخ

سياحة وفنادق جامعة السادات

تجاره شبين الكوم ج المنوفية

الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس

حقوق المنصوره

نوعية المنصوره

اداب المنصوره

تجارة جامعة السادات

اداب طنطا

تربية رياضيه بنين طنطا

حقوق جامعة السادات

تربية جامعة دمياط

تجاره طنطا

نوعية جامعة دمياط

نوعية الفيوم

سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس

سياحة وفنادق المنيا

اداب المنيا

تربية رياضيه بنين المنيا

تربية رياضيه / بنات المنيا

فنون جميله فنون المنيا

فنون جميله فنون الاقصر

تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور

تربية ابتدائي جامعة السويس

تجاره انتساب موجه الاسكندريه

تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس

تجاره انتساب موجه حلوان

تجاره انتساب موجه جامعة دمياط

دار العلوم المنيا

اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تجاره انتساب موجه قاهره

تجاره انتساب موجه عين شمس

تجاره انتساب موجه الزقازيق

تجاره انتساب موجه المنصوره

سياحه وفنادق الاقصر

حقوق بنى سويف

تجاره بنى سويف

اداب بنى سويف

اداب انتساب موجه بورسعيد

كلية تجارة ج أسوان

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

حقوق دمياط

اداب انتساب موجه الزقازيق

اداب انتساب موجه بنها

اداب انتساب موجه الاسكندريه

اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية

سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

حقوق انتساب موجه عين شمس

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

اداب انتساب موجه بنى سويف

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده



