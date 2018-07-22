كليات بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمى.. تعرف عليها

كتب وائل ربيعى - تصوير خالد كامل

نتيجه تنسيق المرحلة الاولى للجامعات 2018

نتيجه تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات تبقى على بعض الكليات لطلاب المرحلة الثااية.. وينشر "اليوم السابع"، قائمة بالكليات التى بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق للشعبة العلمية، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق من قبل وزير التعليم العالى منذ قليل.

حاسبات ومعلومات شبين الكوم

حقوق سوهاج

كلية حقوق المنيا

حاسبات ومعلومات الفيوم

تربية المنيا

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف

حقوق اسيوط

اداب الاسكندريه

تجاره الاسكندريه

كلية فنون جميلة فنون اسيوط

تربية عين شمس

تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس

تربية طفولة أسوان

حاسبات ومعلومات اسيوط

تجاره كفر الشيخ

معهد فني صحى الاسكندريه

تجاره المنصوره

تجاره اسيوط

كلية الألسن سوهاج

تجاره بنى سويف

تربية بنها

حقوق الفيوم

فنون جميله فنون الاقصر

طب بيطرى فرع مطروح

كلية تجارة ج أسوان

تمريض فرع مطروح

تربية اسيوط

إعلام ج جنوب الوادى

كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى

تربية الزقازيق

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف

معهد فني صحى اسماعيليه

حاسبات ومعلومات الزقازيق

معهد فني صحى اسوان

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى اسيوط

علوم بورسعيد

علوم اسوان

تربية/رياضه عين شمس

كلية علوم الوادى الجديد

تربية بنى سويف

معهد فني صحى بنها

معهد فنى صحى ج جنوب الوادى

علوم العريش

تجاره الزقازيق

طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس

علوم الاسماعيليه ج قناة السويس

كلية علوم الارض ج بنى سويف

علوم الزقازيق

تربية المنصوره

كلية البنات علوم عين شمس

علوم المنصوره

معهد فني صحى المنصوره

علوم شبين الكوم ج المنوفية

طب بيطرى جامعة السادات

معهد فني صحى بنى سويف

معهد فني صحى طنطا

علوم كفر الشيخ

معهد فني صحى سوهاج

علوم حلوان

علوم طنطا

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس

علوم جامعة دمياط

الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس

تربية اسكندرية

علوم دمنهور

علوم الاسكندريه

طب بيطرى الاسكندريه

كلية الفنون التطبيقية بنى سويف

علوم سوهاج

كلية فنون جميلة عمارة اسيوط

تجاره سوهاج

طب بيطرى القاهره

علوم قنا جامعة جنوب الوادى

علوم القاهره

تجاره عين شمس

علوم عين شمس

كلية الألسن بنى سويف

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية

اعلام القاهره

علوم اسيوط

إعلام بنى سويف

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد

المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس

طب بيطرى فرع الوادي الجديد

السن المنيا

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف

علوم المنيا

علوم جامعة السويس

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض قنا جنوب الوادي

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض الفيوم

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض اسيوط

تمريض شبين الكوم المنوفية

كلية الألسن ج أسوان

كلية الطب البيطرى جامعة أسوان

فنون جميله فنون المنيا

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض القاهرة

تمريض المنيا

تمريض الإسماعيلية

تمريض بني سويف

السن عين شمس

علوم بنها

طب بيطرى بنها

علوم الفيوم

كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق

علوم بنى سويف

حقوق شبين الكوم ج منوفية

علوم رياضة عين شمس

حقوق القاهرة

المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس /رياضة

حقوق المنصورة

تجاره بنها

حقوق بنها

حاسبات ومعلومات حلوان

فنون تطبيقية جامعة دمياط

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ

كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية/رياضة

حاسبات ومعلومات بنها

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة

حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس

كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة

حاسبات ومعلومات المنيا

تخطيط عمرانى القاهره

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف/رياضة

تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد

تجاره بور سعيد

فنون جميله عماره ج الاسكندريه

تجاره القاهره

فنون جميله فنون حلوان

كلية الفنون التطبيقية ببنها

حقوق الاسكندريه

حاسبات ومعلومات المنصوره

فنون جميله فنون ج الاسكندريه

السن عين شمس/رياضة

كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة

حقوق طنطا

هندسة الفيوم

إعلام القاهره/رياضة

هندسة حلوان

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة

حاسبات ومعلومات القاهره

حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى

الحاسبات والمعلومات السويس

هندسة اسيوط

هندسة بور سعيد

حاسبات ومعلومات عين شمس

حقوق عين شمس

فنون تطبيقيه حلوان

معهد فني صحى رياضه المنصورة

فنون جميله عماره المنيا

هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية

فنون جميله عماره ج حلوان

علوم رياضة الاسكندرية

هندسة السويس

هندسة أسوان

هندسة المطريه جامعة حلوان

كلية هندسة بنها

كلية هندسة الطاقة بأسوان

هندسة المنيا

هندسة سوهاج

هندسة قنا

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجاره انتساب موجة جامعة السويس

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات

علوم رياضة جامعة السويس

حقوق بنى سويف

زراعه المنيا

تربية ابتدائي المنيا

دار العلوم المنيا

زراعه سوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

اثار القاهره

اداب بنى سويف

نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور

تربية رياضية بنين الفيوم

نوعية موسيقيه المنيا

نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

معهد فنى تمريض كفرالشيخ

معهد فنى تمريض بفاقوس ج الزقازيق

تربية رياضية بنات الفيوم

اداب المنيا

تربية رياضيه بنين المنيا

تربية رياضيه / بنات المنيا

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

كلية الثروة السمكية بجامعة السويس

المعهد الفني للتمريض بقنا

كلية أداب بورسعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

كلية التربية الرياضية بالعريش بنات

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد فنى صحى رياضة ج جنوب الوادى

نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية

تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية

الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية

زراعه فرع الوادي الجديد

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية طفولة الغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي لادارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

الاثار بصان الحجر ج الزقازيق

تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة

كلية التربية الفنية ج المنيا

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

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تمريض حلوان

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