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الأحد، 22 يوليه 2018 08:49 ص
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قصة يتيمة انتهت بزواجها من مختل عقليا وهتك عرضها على يد أبيها بالكفالة

الأحد، 22 يوليه 2018 08:00 ص
قصة يتيمة انتهت بزواجها من مختل عقليا وهتك عرضها على يد أبيها بالكفالة محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى
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اضطرت للتخلص من طفليها وإلقائهما بالشارع بعدما صدمت من تصرفات والداها بالكفالة الذى ساومها على السماح لها بالمكوث بالمنزل مقابل ارتكابه فى حقها تصرفات لا أخلاقية والنيل من شرفها، مستغلا مكوث والداتها لدى شقيقتها وهتك عرضها وعندما هددت بفضحه ثار وحاول التخلص منها.

تروى "شيماء.أ.خ" مأساتها فى طلبها الطلاق من زوجها المختل عقليا بعد تزويجها غصبا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعدما هربت ولاذت بالفرار والتحقت بأحد دور المعنفات، قائلة: قررت والدتى دفعى للزواج والتخلص من حملى وبعد فترة عدت مرة أخرى وبرفقتى طفل مصاب بمتلازمة داون ثم دفعتنى للزواج ثانيا وكأنها أصبحت تكرهنى دون أسباب ولكنى علمت السبب عندما طالت يد زوجها من جسدى.

وتتابع: أصبحت مطلقة مرتين وبرفقتى طفلان حالتهما الصحية صعبة ويحتاجان رعاية من نوع خاص ومصروفات، ليرفض أهلى التكفل بهم أهلى ومكوثى معهم بالمنزل وعندها جلست أسفل قدم والدى كى لا يطردنى للشارع فساومنى على شرفى.

وأكملت شيماء: حاولت التحمل وصده لحماية أطفالى وعندما يئست صارحت والدتى فصفعتنى وقالت لى "اعملى بلقمتك وبلاش فضايح"، وبعدها جاؤا لى بعريس مختل عقليا زوجونى له بالغصب للمرة الثالثة ولكنى لم أتزوجه بمفرده فكنت أتحمل العقاب والإساءة أنا وأبنائى على يد والدته التى لا تعرف الرحمة، وفوق كل هذا العذاب والدى الذئب الذى يدعى الشرف يحاول فى كل فرصة أن ينهش فى شرفى.

وأضافت ضحية العنف الأسرى: فى آخر مرة جلست على الأرض فى الشارع برفقة أطفالى بعد تعدى والدة زوجى على بالضرب وأصبحت فاقدة للقدرة على الكلام بعدما طالبتنى بالتخلص من الطفلين للسماح لى بالدخول للمنزل أو العودة لأهلى ووالدى ليواصل تصرفاته غير الأخلاقية لتنتابنى حالة هستيرية من هول ما عايشته من عنف فقررت تركهم للحظات وذهبت بعيدا عنهم ثم أفقت من صدمتى وعدت أجرى لأضمهما فى حضنى.

يذكر أن الزوجة حررت محضر بتعدى والداها بالكفالة عليها أمام قسم شرطة أكتوبر حمل رقم 6369 لسنة 2018 ودعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لطلب الطلاق للضرر بسبب عته زوجها حملت رقم 2376\89.


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