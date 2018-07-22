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الأحد، 22 يوليه 2018 04:40 م
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قافلة طبية ومائية بقرية بتمدة مركز بنها

الأحد، 22 يوليه 2018 03:39 م
قافلة طبية ومائية بقرية بتمدة مركز بنها قافلة طبية
القليوبية - نيفين طه
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نظمت  مديرية  الصحة بالقليوبية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ( قافله طبية لجميع التخصصات و قافلة مائية ) بقرية بتمدة مركز بنها محافظة القليوبية  تحت رعاية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوببة ودكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية .
 
وتحت إشراف وتنسيق دكتور ماجد صبيح مسئول المواقع بالقوافل الطبية و دكتور محمد صبري منسق القوافل و دكتور جمال عبد الغني  مدير الإدارة الصحية ببنها و دكتوره نشوي السنوسي مسئول الإمداد الطبي . 
 
و بحضور محمد عبد الفتاح عن الرقابة الشعبية وتم الكشف علي  (1250) حالة وصرف العلاج مجانا لاهالي القرية ، وعمل تحاليل طبية كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفي الجامعي والمستشفيات الحكومية لإجراء عمليات،  واشاعات،  ومتابعة و لعمل اللازم.
 
و قام فريق التوعية بشركة المياه بالإشتراك مع فريق قطاع المعامل برفع عينات من المياه و عمل التحاليل المعملية للتأكد من سلامة و مأمونية المياه بالقرية و عمل إستقصاء و إستطلاع رأي للمواطنين بالقرية عن الخدمات التي تقدمها الشركة تحت إشراف حسام مشهور مدير عام التوعية .
 

 


 


 

 


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