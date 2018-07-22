قافلة طبية ومائية بقرية بتمدة مركز بنها

القليوبية - نيفين طه

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ( قافله طبية لجميع التخصصات و قافلة مائية ) بقرية بتمدة مركز بنها محافظة القليوبية تحت رعاية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوببة ودكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية .

وتحت إشراف وتنسيق دكتور ماجد صبيح مسئول المواقع بالقوافل الطبية و دكتور محمد صبري منسق القوافل و دكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية ببنها و دكتوره نشوي السنوسي مسئول الإمداد الطبي .

و بحضور محمد عبد الفتاح عن الرقابة الشعبية وتم الكشف علي (1250) حالة وصرف العلاج مجانا لاهالي القرية ، وعمل تحاليل طبية كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفي الجامعي والمستشفيات الحكومية لإجراء عمليات، واشاعات، ومتابعة و لعمل اللازم.

و قام فريق التوعية بشركة المياه بالإشتراك مع فريق قطاع المعامل برفع عينات من المياه و عمل التحاليل المعملية للتأكد من سلامة و مأمونية المياه بالقرية و عمل إستقصاء و إستطلاع رأي للمواطنين بالقرية عن الخدمات التي تقدمها الشركة تحت إشراف حسام مشهور مدير عام التوعية .