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الأحد، 22 يوليه 2018 01:19 ص
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فيديو وصور.. توزيع أجهزة على 140 عروسا بكفر الشيخ

الأحد، 22 يوليه 2018 12:00 ص
فيديو وصور.. توزيع أجهزة على 140 عروسا بكفر الشيخ فرحة العرائس بالهدايا
كفر الشيخ – محمد سليمان
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وزع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، بحديقة صنعاء، أجهزة كهربائية ومبالغ مالية على 104 أسر من المقبلين على الزواج "أجهزة كهربائية، غرف نوم، أنتريهات".

 

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات المحافظة السياسية والشعبية والتنفيذية وبعض رجال الأعمال، والجمعيات الخيرية ساهمت فى هذه الاحتفالية بتقديم الدعم المناسب لهؤلاء الشباب.

تضمن الاحتفال فقرات الموسيقى والغناء وفرق الفنون والآلات الشعبية بمديرية الثقافة بكفر الشيخ.

وأكدت سوسن هيبة رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية ومنظم الحفل، أن هذا الحفل يقام كل عام تحت رعاية المحافظ، حيث تم توسيع دائرة الاستفادة من المساعدات التى تقدمها المحافظة وأجهزتها المختلفة والمتبرعين والرعاة لهذا الحفل الخيرى لكى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الشباب المقبلين على الزواج.

 

محافظ كفر الشيخ يسلم على العرائس
محافظ كفر الشيخ يسلم على العرائس

 

جانب منن الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

فرحة العرائس بالهدايا
فرحة العرائس بالهدايا

 

 

 


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