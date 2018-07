فيديو.. ميشيل أوباما تطلق حملة لدعم التصويت فى الانتخابات النصفية الأمريكية

كتبت: شيماء عبد المنعم

اطلقت ميشيل أوباما السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، حملة من أجل تدعيم التصويت فى الانتخابات النصفية الأمريكية، المقرر اقامتها قريبا، حيث أجرت فيديو بعنوان "When We All Vote"، تدعو فيه الشباب من أجل التصويت حتى إذا لم يكونوا مقتنعون بالمرشحين المتواجدون، مشيرة إلى أن تواجد صوت هو الأهم.

وقالت ميشيل أوباما، إن الانتخابات الرئاسية ليست الانتخابات الأهم التى تحتاج للتصويت، فيجب أن يهتم الشباب بالتصويت فى كل الانتخابات حتى انتخابات المدرسة والجامعة.

والانتخابات النصفية هى انتخابات عامة تجرى بالولايات المتحدة فى منتصف كل ولاية رئاسية التى تدوم 4 سنوات، ويقوم الناخبون خلالها بتجديد جزء من أعضاء الكونجرس مجلس النواب وحكام بعض الولايات ومسئولين محليين، وهى فرصة كذلك لاقتراح مشاريع قوانين محلية، ويتكون الكونجرس الأمريكى من مجلسى النواب والشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب - 435 مقعدا - وثلث مقاعد مجلس الشيوخ الـ100 سيعاد تجديدها عبر التصويت بالإضافة إلى 36 من أصل 50 حاكم ولاية.