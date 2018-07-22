video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. ميشيل أوباما تطلق حملة لدعم التصويت فى الانتخابات النصفية الأمريكية

الأحد، 22 يوليه 2018 05:12 م
فيديو.. ميشيل أوباما تطلق حملة لدعم التصويت فى الانتخابات النصفية الأمريكية ميشيل أوباما - أرشيفية
كتبت: شيماء عبد المنعم
إضافة تعليق

اطلقت ميشيل أوباما السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، حملة من أجل تدعيم التصويت فى الانتخابات النصفية الأمريكية، المقرر اقامتها قريبا، حيث أجرت فيديو بعنوان "When We All Vote"، تدعو فيه الشباب من أجل التصويت حتى إذا لم يكونوا مقتنعون بالمرشحين المتواجدون، مشيرة إلى أن تواجد صوت هو الأهم.

وقالت ميشيل أوباما، إن الانتخابات الرئاسية ليست الانتخابات الأهم التى تحتاج للتصويت، فيجب أن يهتم الشباب بالتصويت فى كل الانتخابات حتى انتخابات المدرسة والجامعة.

 

والانتخابات النصفية هى انتخابات عامة تجرى بالولايات المتحدة فى منتصف كل ولاية رئاسية  التى تدوم 4 سنوات، ويقوم الناخبون خلالها بتجديد جزء من أعضاء الكونجرس مجلس النواب وحكام بعض الولايات ومسئولين محليين، وهى فرصة كذلك لاقتراح مشاريع قوانين محلية، ويتكون الكونجرس الأمريكى من مجلسى النواب والشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب - 435 مقعدا - وثلث مقاعد مجلس الشيوخ الـ100 سيعاد تجديدها عبر التصويت بالإضافة إلى 36 من أصل 50 حاكم ولاية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد غلاف مذكرات ميشيل أوباما قبل صدورها

ما الذى يجمع كانجانا رانوت مع ميشيل أوباما وأوبرا وينفرى؟

عمالقة السوشيال ميديا على مائدة "FBI" لحماية الانتخابات النصفية.. مخاوف التدخل الأجنبى تهيمن على الأمريكيين.. وواشنطن بوست: قيادات أمنية اجتمعت بمسئولى فيس بوك وتويتر وسناب.. والمخاوف من القرصنة الروسية تتزايد

شركات التكنولوجيا تنسق مع سلطات أمريكا الأمنية لمنع تدخل روسيا بالانتخابات النصفية

الجمهوريون قلقون من خسارة الأغلبية بالانتخابات النصفية بسبب التعريفات الجمركية

ميشيل اوباما

الانتخابات النصفية الأمريكية

الانتخابات الامريكية

اخبار العالمية

اخبار العالم

اخبار امريكا




لا تفوتك
فيديو.. السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة

فيديو.. السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

صور وفيديو.. السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.. طلبة "الحربية" يستعرضون فنونهم القتالية ويعرضون محاكاة لمواجهة عمل إرهابى.. والرئيس يمنح أوائل الخريجين نوط الواجب وقلادة النيل لاسم يوسف صديق

صور وفيديو.. السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.. طلبة "الحربية" يستعرضون فنونهم القتالية ويعرضون محاكاة لمواجهة عمل إرهابى.. والرئيس يمنح أوائل الخريجين نوط الواجب وقلادة النيل لاسم يوسف صديق

وزير المالية لـ"اليوم السابع": تشريع أمام البرلمان خلال شهرين خاص بـ"مواقع التواصل الاجتماعى" و"التجارة الإلكترونية".. محمد معيط: دراسة شاملة لآليات تطبيق فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك" و"انستجرام"

وزير المالية لـ"اليوم السابع": تشريع أمام البرلمان خلال شهرين خاص بـ"مواقع التواصل الاجتماعى" و"التجارة الإلكترونية".. محمد معيط: دراسة شاملة لآليات تطبيق فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك" و"انستجرام"

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

فى عيد يوم ميلادها الـ 26.. سيلينا جوميز .. هموم تفوق عمرها ومرض يهد جبال

فى عيد يوم ميلادها الـ 26.. سيلينا جوميز .. هموم تفوق عمرها ومرض يهد جبال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة