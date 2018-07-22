فيديو.. متحدث العاصمة الإدارية: نفاد الـ2048 وحدة المطروحة بالحى السكنى

كتب إبراهيم حسان

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية لم ولن تكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا، ولم ينتظر أن تساهم فيها على الإطلاق.

وأضاف الحسينى، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تمويل العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضى والذى يتراوح بين 4000 جنيه و4500 جنيه للمتر الواحد، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية التى يتم طرحها فى العاصمة الإدارية بأسعار 11 ألف جنيه للمتر بتسهيلات فى السداد، تقل فى الأسعار عن الوحدات المطروحة حول العاصمة الإدارية والذى وصل سعر المتر فيها إلى أكثر من 20 ألف جنيه.

وأوضح أن الـ2048 وحدة سكنية الذين تم طرحها داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية نفذت بالكامل بالأسعار المعروضة حاليا.