video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو..إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بدمياط

الأحد، 22 يوليه 2018 10:36 م
فيديو..إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بدمياط حملة الإزالة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
تم إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمختلف أنحاء مراكز ومدن محافظة دمياط. حيث أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن نجاح الحملة المكبرة فى إزالة 20 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية (28.810) م2 بكفر البطيخ وكفر سعد، مؤكدا على استمرار الحملة على كافة مراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة.
 
 
جاء تنفيذ حملة الإزالة المكبرة بقيادة اللواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط، وقيادات تنفيذية وأمنية، وتقدم لهم المحافظ بخالص الشكر والتقدير على الجهد المبذول فى حملات الإزالة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التفاصيل الكاملة لمقتل طالب على يد والده الأستاذ الجامعى بدمياط

اخبار دمياط

دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة