فوربس الأمريكية تختار مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية خلال 2018

كتب: هانى محمد

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن مصر تعتبر أفضل وجهة سياحية خلال 2018، مؤكدا أنها كانت ولا تزال مهدا للحضارة البالغة 7000 عام، وأصبح الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر مستقر وعلى استعداد تام للاستقبال أكبر عدد من السياح.

وأكدت المجلة، أنه بعد ثلاث سنوات من حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء، وانخفاض السياحة إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، وحققت وقتها حوالى 4.8 ملايين سائح، من أصل 14.7 مليون زائر قبل ثورة 25 يناير، الا أن استقر الوضع السياسى فى مصر الآن وبدأ الزوار فى العودة إليها من جديد، وكان هناك 8.3 ملايين سائح فى عام 2017 وتزايدت نسبتهم خلال عام 2018.

وأوضحت فوربس الأمريكية، أن السياحة فى مصر حققت أعلى مستوى لها على الإطلاق فى عام 2010 حيث بلغ عدد زوارها 14.7 مليون زائر، ولكن ثورة 25 يناير 2011 تسببت فى حدوث بعض الاضطرابات التى أعقبها تراجع نسبة السياحة.