فرقة أسوان تقدم عرض "حنان فى بحر المرجان" بالمهرجان القومى للمسرح

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

قال محمد إدريس مدير عام ثقافة أسوان، إن العرض المسرحى للعرائس "حنان فى بحر المرجان" لفرقة قصر ثقافة أسوان المسرحية، يقدم عروضه اليوم والغد على مسرح متربول بالقاهرة، وذلك ضمن عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى دورة الكاتب "محمود دياب"، والمقام فى الفترة من ١٩ يوليو حتى ٢ أغسطس القادم .

وأضاف "إدريس" فى بيان صحفى، أن العرض قصة الراحل محمود ثابت، تأليف سعيد حجاج، أشعار إهداء حسام عبد العزيز، موسيقى وألحان رفعت موريس، عرائس فتحى مرزوق، ديكور أسامة المنصورى، إخراج عمرو حمزة، بطوله فنانين وأطفال قصر ثقافة أسوان، منهم: محمود فرح، وائل بكرى، إسماعيل عمارة، محمد حسن فهمى، نصر أحمد إبراهيم، شمس الدين محمد، حنين حسن فهمى ، ألاء خالد، إسراء خالد، كريم خالد، نادين محمد عابدين، شهد العارف، ريهام محمد، رقية أحمد رشاد ، فرحة الحسينى ، حاتم فاروق، محمد فاروق.

وأشارت نحوى أحمد سيد مدير قصر الثقافة بأسوان إلى أن العرض يدور عن صفة الأمانة التى يجب أن يتحلى بها الجميع، ولا يجب أن يتخلى الإنسان عن أمانته وأن يردها لأصحابها، وذلك فى شكل حكاية خيالية محببة للطفل فى عالم البحار.