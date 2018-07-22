video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فرقة أسوان تقدم عرض "حنان فى بحر المرجان" بالمهرجان القومى للمسرح

الأحد، 22 يوليه 2018 10:53 ص
فرقة أسوان تقدم عرض "حنان فى بحر المرجان" بالمهرجان القومى للمسرح عرض "حنان فى بحر المرجان" بالمهرجان القومى للمسرح
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن
إضافة تعليق

قال محمد إدريس مدير عام ثقافة أسوان، إن العرض المسرحى للعرائس "حنان فى بحر المرجان" لفرقة قصر ثقافة أسوان المسرحية، يقدم عروضه اليوم والغد على مسرح متربول بالقاهرة، وذلك ضمن عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى دورة الكاتب "محمود دياب"، والمقام فى الفترة من ١٩ يوليو حتى ٢ أغسطس القادم .

وأضاف "إدريس" فى بيان صحفى، أن العرض قصة الراحل محمود ثابت، تأليف سعيد حجاج، أشعار إهداء حسام عبد العزيز، موسيقى وألحان رفعت موريس، عرائس فتحى مرزوق، ديكور أسامة المنصورى، إخراج عمرو حمزة، بطوله فنانين وأطفال قصر ثقافة أسوان، منهم: محمود فرح، وائل بكرى، إسماعيل عمارة، محمد حسن فهمى، نصر أحمد إبراهيم، شمس الدين محمد، حنين حسن فهمى ، ألاء خالد، إسراء خالد، كريم خالد، نادين محمد عابدين، شهد العارف، ريهام محمد، رقية أحمد رشاد ، فرحة الحسينى ، حاتم فاروق، محمد فاروق.

وأشارت نحوى أحمد سيد مدير قصر الثقافة بأسوان إلى أن العرض يدور عن صفة الأمانة التى يجب أن يتحلى بها الجميع، ولا يجب أن يتخلى الإنسان عن أمانته وأن يردها لأصحابها، وذلك فى شكل حكاية خيالية محببة للطفل فى عالم البحار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

6 عروض مسرحية وندوة عن محمود دياب فى المهرجان القومى للمسرح اليوم

قصر ثقافه اسوان

المهرجان القومى للمسرح

عرض حنان فى بحر المرجان

وزاره الثقافه

اخبار اسوان

اخبار الثقافه

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة