فحص 152 ألف و342 مواطن بالحملة القومية للقضاء على فيروس سى بالغربية

الغربيه محمد طارق

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،إنه تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية مصر خاليه من فيروس سى و2020 قامت مديرية الصحة بعمل حملات للكشف على المواطنين وإكتشاف الحالات المصابة بفيروس سى وصرف العلاج لهم.

وصرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان أن إجمالى عدد المترددين على العيادات المتنقلة 51293 مواطن وتم فحص 49059 عينة تم كشف 3825 حالة ايجابية PCR وتسلمت 1957 العلاج المجانى للفيروس وتم تحويل 1001 حالة إلى لجنة العلاج كما تم فحص 9561 متردد على المراكز الطبية وبفحص 8522 عينة تم كشف 455 حالة ايجابية PCRوتم تحويل 419 الى لجنة العلاج.

كما تم فحص 91488 عينة تم كشف 12532 حالة ايجابية تم توجيهها إلى مراكز تلقى العلاج وبذلك يصبح إجمالى عدد من تم فحصهم "المسح الطبى للمواطنين 152342 مواطن.

ووجه محافظ الغربية بتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحض للإكتشاف المبكر لهذا المرض وكذا توفير العلاج وصرفة للمرضى بأقصى سرعة والمتابعه المستمرة للحالات المرضية.