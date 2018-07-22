video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق مصنع لتعبئة المواد الغذائية وتاجرين 3 أشهر بسبب 4 أطنان سكر ناقص الوزن

الأحد، 22 يوليه 2018 03:22 م
غلق مصنع لتعبئة المواد الغذائية وتاجرين 3 أشهر بسبب 4 أطنان سكر ناقص الوزن سكر-ارشيفية
اسيوط- هيثم البدرى
إضافة تعليق
تمكنت مديرية تموين أسيوط من ضبط 4 أطنان سكر ناقص الوزن لدى تاجرين تموين  أحدهما بقرية الزاوية التابعة لمركز اسيوط والاخر ببندر اسيوط وتبين تعبئة الاكياس من مصنع لتعبئة المواد الغذائية
 
وقال كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحملة قامت بعمل محاضر لهم ،وعرض مذكرة على المحافظ ،وكان قرار المحافظ بإلغاء نشاط المصنع المخصص  للتعبئة ووقف التاجرين لمدة ثلاثة شهور، وأوضح خليفة أن مثل هذه القرارت لاتهاون فيها وخاصة تلك التى تتعلق  بالتلاعب فى الأوزان القانونية.
 
واكد وكيل المديرية الحملات مكثفة على المحال التجارية ومصانع التعبئة لضبط الأوزان وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين وغش المواطنين مع مراقبة الأسواق والمحال التجارية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مدير مصنع مواد غذائية بحوزته 10 أطنان سكر مجهول المصدر بمدينة نصر

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

تموين اسيوط

حملات تموينية

وقف تجار تموين




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة