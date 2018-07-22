غلق مصنع لتعبئة المواد الغذائية وتاجرين 3 أشهر بسبب 4 أطنان سكر ناقص الوزن

اسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مديرية تموين أسيوط من ضبط 4 أطنان سكر ناقص الوزن لدى تاجرين تموين أحدهما بقرية الزاوية التابعة لمركز اسيوط والاخر ببندر اسيوط وتبين تعبئة الاكياس من مصنع لتعبئة المواد الغذائية

وقال كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحملة قامت بعمل محاضر لهم ،وعرض مذكرة على المحافظ ،وكان قرار المحافظ بإلغاء نشاط المصنع المخصص للتعبئة ووقف التاجرين لمدة ثلاثة شهور، وأوضح خليفة أن مثل هذه القرارت لاتهاون فيها وخاصة تلك التى تتعلق بالتلاعب فى الأوزان القانونية.

واكد وكيل المديرية الحملات مكثفة على المحال التجارية ومصانع التعبئة لضبط الأوزان وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين وغش المواطنين مع مراقبة الأسواق والمحال التجارية.