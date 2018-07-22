عاهل البحرين وولى العهد يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

المنامة (أ ش أ)

بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشاد الملك حمد بن عيسى - خلال البرقية التى أوردتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بعمق العلاقات الطيبة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو .. معربا عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسى بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولى العهد البحرينى نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقيتين مماثلتين بهذه المناسبة.