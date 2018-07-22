طلاب أسيوط يقدمون 2700 طلب تظلم من نتائج الثانوية العامة باليوم السادس

أسيوط ـ محمود عجمي

واصل العشرات من طلاب الثانوية العامة بأسيوط، اليوم الأحد، تقديم طلبات تظلمهم من نتائج امتحانات الدور الأول لإعادة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بهم، بمقر اللجنة بمدرسة الحرية.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إن عدد طلبات التظلم ارتفع في اليوم السادس لاستقبال أوراق التظلمات من الطلاب، حيث بلغ 2700 طلب ، مشيراً إلى أن اللجنة تبدأ عملها منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصراً ويتم استقبال الطلاب و أولياء الأمور وتحديد مواعيد فحص التظلمات الخاصة بهم، وتستمر أعمال اللجنة لمدة 30 يوما من تاريخ فتح باب التظلم .

وشهدت لجنة تلقى طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة بأسيوط زحاما شديدا من قبل الطلاب وأولياء الأمور واشتكي عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأسيوط، من صعوبة التوجه إلى كنترول الثانوية العامة وذلك بعد نقله إلى محافظة قنا.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2017، وحددت ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك من خلال سداد مبلغ "مائة جنيه" عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما تقدم طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة، أو بالمقار التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.