ضبط مدير مدرسة رشيد الصناعية بالبحيرة لاختلاسه مبالغ مالية والتربح من وظيفته

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن واللواء محمد هندى مدير المباحث، من ضبط مدير مدرسة رشيد الصناعية لاتهامه باختلاس مبالغ مالية والتربح من وظيفته.

وردت معلومات لضباط قسم الأموال العامة بالمديرية برئاسة العميد أحمد البنا مفادها قيام "ربيع ع ع" 56 سنة مدير مدرسة رشيد الثانوية الصناعية بنين، باختلاس مبلغ 53 ألف جنيه من قيمة التبرعات المتحصل عليها من أهالى الطلاب المُحولين للمدرسة، وكذا قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بجمع مبلغ 18 ألف جنيه عن طريق إلزام الطلاب المفصولين من المدرسة بدفع مبلغ 134 جنيهاً رسوم إعادة القيد، على الرغم من أن القيمة الفعلية لتلك الرسوم 104 جنيهات بإجمالى مبلغ 71 ألف جنيه.

بسؤال الموجه المالى والإدارى بالإدارة التعليمة برشيد قرر بمضمون ما تقدم، وقدم تقريرا مُعتمدا من مدير الإدارة التعليمة برشيد مُثبت به المخالفات المالية والإدارية وقيمة المبالغ التي تحصل عليها المذكور دون سند قانونى.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.