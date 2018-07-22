ضبط سائقين وهروب آخر خلال سرقتهم زيت بترول خام فى رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة زيت البترول الخام، من خلال تركيب كلبسات داخل خطوط البترول وتفريغها داخل سيارات نقل، تم ضبط سائقين وهروب أخر وجارٍ القبض على شقيقن أصحاب مكتب مقاولات لإشرافهما على عمليات السرقة وتم تحرير محضر بالواقعة .

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، من أحد الأعراب المكلفين بتأمين خطوط خام البترول بطريق غارب - الشيخ فضل - الكيلو 70 تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بسرقة خام البترول من خطوط الأنابيب التابعة لشركة أنابيب البترول بطريق الشيخ فضل – دائرة قسم شرطة رأس غارب .

وبانتقال قوة مباحث رأس غارب لمكان الواقعة، تم ضبط سيارتين نقل بمقطورة، قيادة كلا من المدعو " سامى . ث " سائق - مركز بنى مزار – المنيا، والسيارة الثانية قيادة المدعو " ث . ع " - سائق - مقيم مركز مطاي المنيا ، وأخرى ملاكي المنيا - قيادة المدعو " مرعى . ع " فر هارباً صاحب مكتب مقاولات- مركز بنى مزار - المنيا سابق إتهامه فى قضية سرقة بالإكراه.

وبفحص السيارتين النقل، تبين أنهما محملتين بكمية من زيت البترول الخام تزن 50 طن تقريباً، وعثر بداخل السيارة الخاصة على خرطوم يستخدم فى سرقة زيت البترول الخام طوله 30 متر تقريباً بقطر 2 بوصه .

بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بقيامهما بسرقة خام زيت البترول برفقة المتهم الهارب " مرعى. ع " بالإتفاق مع مالكة السيارتين النقل قيادتهما وهما "جمال .ح " صاحب شركة للمقاولات البترولية مقيم شبرا الخيمة ثان – القليوبية، و" فيليب. ح" عاطل - مقيم عين شمس – القاهرة وسابق إتهامه فى عدة قضايا " سرقة متنوعة " .

وباستدعاء مشرف أمن خطوط أنابيب البترول، أكد أنه عقب إجراء المعاينة المبدئية بمكان الواقعة تبين وجود عدد 2 كلبس قطر 2 بوصة تم تركيبهما من قبل المتهمين على خطوط أنابيب البترول وأن الكمية المضبوطة من زيت البترول الخام تخص الشركة

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1381 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

ومن جانب آخر، تمكن ضابط مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط المدعو " عبد القوي. ع " سائق – مقيم الكرنك – أبو تشت – قنا عند قيادته السيارة رقم " 28802 " نقل قنا - ربع نقل ماركة شيفرولية " خاصته " قادماً من قنا تجاه مدينة الغردقة وبحوزته عدد 3100 قرص من عقار التامول المخدر - مبلغ مالي 300 جنيه - هاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 1538/2018 إدارى قسم شرطة سفاجا وأخطرت النيابة العامة .

كذلك تم ضبط المدعو " عصمت . ف " عاطل – مقيم شارع السلام – ثان الغردقة بحوزته عدد 3 أقراص تامول المخدر عند سيره بمنطقة حى العرب دائرة القسم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7050 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

كما تم ضبط سائق – مقيم رأس غارب – البحر الأحمر بحوزته عدد 2 قطعه متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 25 جرام عند إستقلاله أحد سيارات الأجرة القادمة من قنا إلى مدينة القصير، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 541 إدارى القصير لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة

وشنت وحدة مباحث المرور بحمله مشتركه مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط سائق يقود سيارته تحت تأثير المخدر، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 498 جنح مرور قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

من ناحية أخرى، تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه الهارب " محمود. م " فى القضية رقم 8302 جنايات ثان الغردقة لسنة 2014 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن مؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب " ابراهيم. ف " فى القضية رقم 725 جنايات ثان الغردقة لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه .

كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب " سيد . ع " فى القضية رقم 1285 جنايات قسم سفاجا لسنة 2012 " مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

كما تم ضبط وتنفيذ 350 حكم جزئى متنوع بالبحر الأحمر .