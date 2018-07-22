صور..“الحوت الأبيض“.. أحدث ناقلات الطائرات تكمل رحلتها التجريبية الأولى

كتب أحمد مصطفى

أعلنت شركة إيرباص لصناعة الطائرات، اليوم الأحد، فى بيان لها عن إكمال أولى ناقلات الطائرات BelugaXL رحلتها التجريبية الأولى بعد زيارة قامت بها إلى معرض فارنبره للطيران حيث استغرقت الرحلة ٤ ساعات و١١ دقيقة.

وضم طاقم ناقلة الطائرات والتى تعد الأولى من أصل ٥ ناقلات ستقوم شركة إيرباص بتصنيعها، كل من الكابتن كريستوف كايل، ومساعده برنادو سايزبنيتو هيرنانديز بالإضافة إلى مهندس اختبار الرحلة جون ميشيل بين.

وبعد إكمال رحلتها التجريبية الأولى ستقوم ناقلة الطائرات BelugaXL بالتحليق لمدة ٦٠٠ ساعة على مدى ما يزيد عن ١٠ أشهر للتوافق مع متطلبات الاعتماد تمهيداً لدخول الخدمة فى عام ٢٠١٩.

يشار إلى أن برنامج ناقلة الطائرات BelugaXL قد تم إطلاقه فى نوفمبر ٢٠١٤ لتلبية متطلبات إيرباص للنقل بالتوافق مع زيادة إنتاج A350XWB وارتفاع الطلب على الطائرات أحادية الممر، ويقوم البرنامج على تطوير ٥ ناقلات طائرات فى الفترة ما بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٣ لتقوم تدريجياً باستبدال BelugaST.، وستسخدم إيرباص ناقلة الطائرات لنقل المكونات الكبرى للطائرات بين ١١ وجهة.

يذكر أن ناقلة الطائرات BelugaXL والتى تستند على طائرة الشحن A330-200 مزودة بمحرك رولز-رويس ترينت ٧٠٠ ، وتم تطوير كلاً من المقصورة السفلية، وهيكل منصة الشحن، والجزء الخلفى بالإضافة إلى منطقة الذيل بالاشتراك مع موردين مختلفين مما يمنح ناقلة الطائرات شكلها المتميز.

وأعلنت اليوم الأحد شركة إيرباص عملاق صناعة الطائرات الأوربية فى بيان لها عن حصاد مشاركتها خلال معرض فارنيزه للطيران 2018 قالت فيه أن الشركة أظهرت أداءً قوياً لطائراتها التجارية خلال معرض فارنبره للطيران ٢٠١٨، حيث حققت مجموعة متنوعة من طائراتها العديد من النجاحات بما فى ذلك عائلتى A220 و A330neo.

قبل انطلاقة المعرض قدمت شركة إيرباص إلى المعرض وهى تملك صفقات لـ ١٧٧ طائرة وحيدة الممر و ٨٤ طائرة عريضة الهيكل فى عام ٢٠١٨.

وقبيل انطلاقة المعرض حققت صفقة لـ ٦٠ طائرة من طراز A220-300 ليكون إجمالى صفقات إيرباص قبل المعرض ٣٢١ طائرة.

صفقات جديدة خلال المعرض:

وخلال المعرض نجحت إيرباص فى الفوز بصفقات جديدة شملت ٤٣١ طائرة (٩٣ طلبية مؤكدة و ٣٣٨ مذكرة تفاهم). وتتكون هذه هذه الصفقات ٦٠ طائرة منطراز A220-300 و ٣٠٤ طائرة من عائلة A320 و ٤٢ طائرة من A330neo و ٢٥ طائرة من عائلة A350XWB.

يشار إلى أن الالتزام الموقع لـ ٤٢ طائرة A330neo يتضمن طرازي A330-800neo و A330-900neo مما يظهر الحضور القوى الذى حظيت به هذه العائلة فى معرض فارنبره.

ملخص الصفقات من مطلع العام ٢٠١٨ وحتى نهاية المعرض:

وبعد تلك الصفقات التى أعلنت عنها إيرباص فى معرض فارنبره، يصل إجمالى الصفقات هذا العام إلى ٧٥٢ طائرة (٣٥٤ طلبية مؤكدة و ٣٩٨ مذكرة تفاهم). وبيان مجمل الطائرات الـ ٧٥٢ طائرة كالتالى: ١٢٠ طائرة A220 و 481 طائرة من عائلة A320 و٥٦ طائرة من عائلة A330 و٧٥ طائرة من عائلة A350 و ٢٠طائرة من طراز A380.

من جانبه صرح إيرك شولتز، الرئيس التنفيذى للمبيعات فى إيرباص للطائرات التجارية:

"تظهر أعمالنا منذ مطلع العام والالتزامات التى حصلنا عليها بنهايةالمعرض الطلب القوى على عائلات طائراتنا الرائدة انطلاقاً من أحدثها، عائلة A220 ذات السعة المقعدية التى تتراوح بين ١٠٠ و ١٥٠ مقعداً، مروراً بالعائلة التى تتكامل معها A320 والتى تتمتع بسعة مقعدية تصل إلى ٢٤٠ مقعداً، وصولاً إلى عائلاتنا عريضة الهيكل ومن بينها الطائرة الجديدة كلياً A330neo وA350XWB والتى تتراوح سعتها المقعدية بين ٢٥٠ إلى ٣٧٠ مقعداً. وعلى رأس كل ذلك تأتى طائرة A380 والتى تفتح الآن فرصاً جديدة للسوق الثانوية."

كما أضاف شولتز: "أنا مسرور وبشكل شخصى بالاستجابة القوية التى حظيت بها طائراتنا عريضة الهيكل.. فأكثر من ١٥٠ طلبية وإلتزام لعائلات A330 / A350 / A380 هو إظهار قوى لما تحظى به هذه العائلات من دعم. إننا فى إيرباص نمتلك انطباعات إيجابية عن مستقبل طائراتنا من أحادية الممر وحتى عريضة الهيكل والأسواق البينية.. فنحن دائماً متواجدون بالطائرات التى تقدم الحل الأمثل."