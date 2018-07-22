صور.. مصرع شخصين وإصابة 10 بلدغات الثعابين بقرية شبرا بخوم بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى – محمود شاكر

أصيب عامل بقرية شبر بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بلدغة ثعبان وتعد تلك الحالة العاشرة لعامل يدعى أحمد الجيزاوى، وذلك أثناء نومه على سريره داخل غرفته، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا، يأتى ذلك عقب هجوم عدد كبير من الأفاعى والثعابين على قرية منية السعيد بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة وسقوط ضحايا ومصابين منهم.

وتسود حالة من الرعب والفزع بين أهالى قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بسبب محاصرة الثعابين لمعظم أنحاء القرية، وليس فى الزراعات فقط، والأغرب أن هذه المأساة لم تكن الأولى بل عاشتها القرية فى نهاية التسعينات وراح ضحيتها ما يقرب من 50 حالة من ما بين وفيات وإصابات.

جدير بالذكر، أن الأزمة تسببت فى وفاة كل من "إبراهيم معروف 33 سنة عامل باليومية، واعتماد العزب 55 عاما موظفة بالتموين"، كما أصيب "عماد خطاب، وفوزي دراز، ومحمد إبراهيم إبراهيم جمال حماد، وطفل 9 سنوات وسيدتين، بلدغ ثعابين منذ يوم الأربعاء الماضى وحتى اليوم بسبب محاصرة الثعابين للقرية.

وطالب أحمد مختار أحد أهالى القرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل الأزمة التى ينتج عنها إصابات عديدة يوميا، بناء على توجيهات الدكتور وكيل أول الوزارة ـ السكرتير العام لمحافظة المنوفية.

وأعلن الدكتور حمدى السيد جامع مدير مديرية الزراعة عن تشكيل لجنة على أعلى مستوى لبحث ظاهرة انتشار الأفاعى بقرية شبرا بخوم ـ قويسنا وتم الانتقال لموقع الحدث وتمت المعاينة على الطبيعة ووضع خطة عمل وتحديد المسئوليات فى هذا الشأن.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية على إدارة المكافحة بالمديرية والعاملين بالمكافحة بالإدارة الزراعية بقويسنا بسرعة التحرك فور تلقى البلاغ، وتم تجهيز الطعم السام لمكافحة الأفاعى وذلك باستخدام بيض المائدة وأمعاء الدواجن كطعم للثعابين للقضاء عليها ووضعها فى الأماكن المحتمل ظهور الثعابين بها، ولمكافحة انتشار القوارض الزواحف واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من الأثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها .

وكان الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية قد أصدر القرار رقم (496) لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لمكافحة انتشار القوارض والزواحف واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من الأثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها بدائرة المحافظة، فضلا عن قيام اللجنة بإعداد تقرير شهرى بما تم إنجازه من أعمال، وباشرت اللجنة عملها بقرية شبرا بخوم بعد إبلاغ الأهالى عن وجود ثعابين.

وكلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة بزيارة القرية وتقديم جميع سبل الدعم اللازم للقضاء على هذه الزواحف والحد من أثارها.

وأكد مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية رفع حالة الطوارئ بالوحدة الصحية بقرية شبرا بخوم ومد فترة العمل على مدار 24 ساعة وتوفير الأمصال اللازمة وتوفير الكوادر الطبية وأطقم التمريض المدربة على التعامل مع أى حالات محتملة، فضلا عن الدفع بعربة إسعاف بالوحدة الصحية لمواجهة أى حالات طارئة، وتنظيم حملات وندوات توعية للمواطنين على كيفية اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر وكيفية الوقاية من لدغات الثعابين وتقديم الإسعافات الأولية.

ومن جانبه، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، إلى سرعة إزالة تجمعات القمامة وتطهير المصارف والترع ورفع تراكمات الهدم لمنع اختباء الثعابين بها حرصا على سلامة المواطنين.



أسرة تشكو من انتشار الافاعى



الاهالى



مكافحة الافاعى بالبيض



مكافحة الافاعى بالبيض