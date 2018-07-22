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صور.. محمد رشاد يشعل المهرجان الصيفى للغناء بأوبرا دمنهور

الأحد، 22 يوليه 2018 12:21 ص
صور.. محمد رشاد يشعل المهرجان الصيفى للغناء بأوبرا دمنهور محمد رشاد فى المهرجان الصيفى للغناء بأوبرا دمنهور
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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استضافت منذ قليل دار أوبرا دمنهور الفنان الشاب محمد رشاد نجم برنامج "أرب ايديل"، لإحياء اليوم الثالث من فاعليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مدار أربعة أيام.

وقدم رشاد باقة من أشهر الأغانى العاطفية والشعبية التى تغنى بها خلال مشواره الفنى الحافل والتى لاقت إعجاب الجمهور بشكل لافت للنظر.

يذكر أن المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدار أوبرا دمنهور قد انطلق مساء الخميس الماضى، بحفل مميز للمطربين أحمد ناصر وصابرين النجيلى، كما تختتم الفنانة التونسية غالية بن على فاعليات المهرجان غد الأحد

 

4 الفنانومحمد رشاد بالمهرجان الصيفى
4 الفنانومحمد رشاد بالمهرجان الصيفى

 

5 جمهور اوبرا دمنهور
5 جمهور اوبرا دمنهور

 

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الفنان محمد رشاد

 

الفنان محمد رشاد باوبرا دمنهور
الفنان محمد رشاد باوبرا دمنهور

 


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