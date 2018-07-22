صور.. محبو الفن الشعبى السويسرى يجتمعون فى أكبر مهرجان عالمى للبوق

نينداز (رويترز)

صدحت الأصوات الناعمة لمئات الأبواق الخشبية التقليدية الشهيرة فى سويسرا وتردد صداها فى أنحاء الوادى الممتد على سفح جبل تراكويت اليوم الأحد فيما يختتم أكبر مهرجان من نوعه فعالياته التى استمرت 3 أيام.

والبوق الألبى هو آلة موسيقية تقليدية معروفة فى منطقة جبال الألب بما فى ذلك ألمانيا وفرنسا وتشبه إلى حد كبير غليون التدخين الضخم.

ويعشق الكثير من السويسريين تلك الآلة التى يزيد طولها على 3 أمتار وتصنع من عدة قطع ليتسنى نقلها، وتستلهم الألحان الحزينة المنسابة منها مناظر قمم الجبال التى يعلوها الثلج وتعانق بارتفاعها السحب.

واعتاد سكان الجبال فى سويسرا وألمانيا وفرنسا ومناطق أخرى العزف على تلك الآلة الموسيقية الفريدة والاستماع إليها إلا أنها ارتبطت بشكل خاص بالثقافة الريفية التقليدية فى سويسرا. واستخدم الرعاة هذا البوق على مر التاريخ للنداء على قطيعهم.

وحضر أكثر من 3500 شخص مهرجان هذا العام فى بلدة نينداز المشهورة بالتزلج على الجليد فى منطقة فاليس التى تقع فوق وادى نهر الرون.

ويتنافس المشاركون بالعزف الفردى أو الجماعى للحصول على لقب أفضل عازفى البوق الألبى فى العالم.

وفى ختام المهرجان عزف نحو مئتى رجل وامرأة يرتدون الأزياء التقليدية معا بحماس.

وكان حكام المنافسة يجلسون داخل خيمة لا يمكنهم منها رؤية من يعزفون لضمان الحيادية فى التحكيم.

وتعتز سويسرا اعتزازا خاصا بتلك الآلة الموسيقية التقليدية لدرجة أن بها أكاديمية للبوق الألبى منذ عشرين عاما تسعى للترويج له فى الداخل وحول العالم.



مهرجان البوق فى سويسرا



جانب من المهرجان



جانب من تواجد الجماهير



استخدام البوق فى المهرجان



جانب من استخدام البوق فى المهرجان



مواطنو سويسرا يستخدمون البوق



أطفال يستخدمون البوق



جانب من استخدام الأطفال للبوق



مواطنو سويسرا خلال مهرجان البوق