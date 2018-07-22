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صور.. محافظ سوهاج: ضبط 43 مخالفة مرورية و76 عبوة زبادى منتهية الصلاحية

الأحد، 22 يوليه 2018 10:56 م
صور.. محافظ سوهاج: ضبط 43 مخالفة مرورية و76 عبوة زبادى منتهية الصلاحية محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة بمدينة أخميم
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم ضبط 43 مخالفة مرورية و 76 عبوة زبادى منتهية الصلاحية وتم إعدامها, وذلك اليوم الأحد خلال حملة مكبرة من إدارة مرور سوهاج وشرطة المرافق ومفشتى التموين والصحة بميدان الخلوة بأخميم، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع ومراقبة الأسواق وضمان صلاحية السلع والمنتجات الغذائية التى تباع للمواطنين.

 

وتابع المحافظ أنه تقرر تطوير ميدان الخلوة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة والشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تم إزالة الإشغالات الموجودة بجوار مبنى الرى ودهان البلدورات والأسوار وصيانة كشافات الإنارة، وتتم تلك الأعمال تحت إشراف المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وصلاح المازنى رئيس حى شرق وحسين حبارير رئيس حى غرب.

 

وأوضح "عبد المنعم" أن الحملات المكبرة التى تقوم بها أجهزة المحافظة بشكل يومى ومستمر بجميع مدن وقرى المحافظة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشارع ورفع كفاءة المناطق التى تستهدفها الحملات من خلال رفع الإشغالات وإزالة التعديات وإجراء عمليات التطوير والتجميل لهذه المناطق لتوفير مظهر حضارى لائق للمواطنين بسوهاج ومراقبة سيارات نقل المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

 

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