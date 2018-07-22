صور.. محافظ سوهاج : رفع 95 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز دار السلام

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، برفع 95 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بشوارع وقرى مدينة دار السلام ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل روفع كفاءة الشوارع والميادين، والعمل على راحة المواطنين، والحفاظ على الشكل الحضارى.

ومن جانبه قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية بالاشتراك مع الوحدات القروية المختلفة بالمركز قامت بحملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة دار السلام وقرى المركز، وأسفرت عن رفع 30 طن قمامة بالطريق السريع، من مدخل المدينة الشمالى وحتى نجع الدير بحرى، وتم تهذيب الاشجار بالطريق السريع، ورفع 25 طن بنطاق الوحدة المحلية لقرية أولاد سالم بحرى بجسر طراد النيل، وبجوار الوحدة الصحية، كما تم رفع 20 طن بقرية السلام، و20 طن بقرية الخيام، كما تم إزالة حالة تعدى على أملاك الدولة بقرية سيول نجع عمار بمساحة 100 متر ، وإزالة حالة أخرى بناء بدون ترخيص بأولاد بكر بمساحة 75 متر .



رفع قمامة ومخلفات صلبة بدار السلام



رفع قمامة ومخلفات صلبة بدار السلام



رفع قمامة ومخلفات صلبة بدار السلام



رفع قمامة ومخلفات صلبة بدار السلام



رفع قمامة ومخلفات صلبة بدار السلام



رفع قمامة ومخلفات صلبة بدار السلام