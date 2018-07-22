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صور.. محافظ سوهاج : تحرير 57 محضر تموينى فى حملة بمدينة البلينا

الأحد، 22 يوليه 2018 09:48 ص
صور.. محافظ سوهاج : تحرير 57 محضر تموينى فى حملة بمدينة البلينا حملة تموينية على أسواق البلينا بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تحرير57 محضر تموينى متنوع فى حملة مكبرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بالاشتراك مع الطب البيطرى، والصحة، والتموين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية ، وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها .

ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، فى بيان للمحافظة ، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة للمرور على الأسواق وضبط الأسعار بمدينة البلينا بالاشتراك مع التفتيش المالى والإدارى بالوحدة، ومسئول الإدارة الزراعية، والأمن الصناعى، ومسئول الإدارة التعليمية، والطب البيطرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر تجميع دقيق مخابز بلدى، و4 محاضر عدم الإعلان عن الإسعار، و2 محضر استيلاء على مواد تموينية، و 1 محضر تجميع إسطوانات منزلية، و9 محضر أمن صناعى، و12 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 13 محضر عدم اتباع الشروط الصحية العامه ، و5 محاضر عدم نظافة أوعية مستعملة، و 2 محضر عدم حمل رخصة بائع متجول.

 

حملات تموينية بالبلينا (1)
حملات تموينية بالبلينا 

 

حملات تموينية بالبلينا (2)
حملات تموينية بالبلينا 

 

حملات تموينية بالبلينا (3)
حملات تموينية بالبلينا

 

حملات تموينية بالبلينا (4)
حملات تموينية بالبلينا

 


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