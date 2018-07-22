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الأحد، 22 يوليه 2018 11:34 ص
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صور.. مبادرة "عينك فى عينيا" توقع الكشف الطبى على 700 حالة بأشمون منوفية

الأحد، 22 يوليه 2018 11:05 ص
صور.. مبادرة "عينك فى عينيا" توقع الكشف الطبى على 700 حالة بأشمون منوفية جانب من توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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انطلقت قوافل مبادرة "عينك في عينيا" لمكافحة مسببات العمى بمحافظة المنوفية بقرية ميجيريا مركز أشمون، وذلك بالتنسيق بين محافظة المنوفية ومؤسسة مصر الخير، وبحضور إيناس محيى الدين مدير إدارة شئون المرأة بديوان المحافظة، ونائب رئيس مركز ومدينة أشمون، ورئيس الوحدة القروية لقرية ميجيريا.
 
ونجحت الحملة في توقيع الكشف الطبي على أكثر من 700 حالة لاكتشاف الإصابات بالأمراض المسببة للعمى، واتخاذ اللازم حيالها من خلال تقديم العلاج الدوائي المطلوب وعمل النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة بالمجان، وذلك بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة فى طب العيون.
 
جدير بالذكر، أن مبادرة "عينك في عينيا" انطلقت في بداية العام الحالي تحت رعاية مجلس الوزراء بهدف القضاء على الأمراض المسببة للعمى على مستوى الجمهورية مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء "الجلوكوما" وعتامة القرنية وضعف الإبصار وغيرها، ومن المقرر استمرار عملها لحين إعلان مصر خالية من مسببات العمى 2020.
 
وأكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية على حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي على تقديم يد العون لمثل هذه المبادرات للقضاء على أحد أهم وأخطر التحديات الصحية التي تواجهها مصر، مشيرا إلى أن العلاج هو أحد أهم حقوق المواطن التى تكفلها الدولة.
 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


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