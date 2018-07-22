صور.. قوات أمن كفر الشيخ تنفذ 16 قرار إزالة على أراضى أملاك الدولة

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس طلعت عبدالقادر مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لتنفيذ 16 قرار تعدى على مساحات مختلفة وأماكن متفرقة بقرية الربع وتوابعها، وتمكنت قوات الأمن من إخلاء المواطنين المتعديين بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة، والصادر لها قرارات إزالة، تنفيذا لتعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ القرارات الصادرة بحق المتعدين والمخالفين للقانون بمواده المختلفة.

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، وحضور اللواء فريد مصطفى نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد إسماعيل مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء ياسر رشاد مساعد مدير الأمن لفرقة الحامول، والعميد توفيق جاد رئيس فرقة الحامول، والعميد محمد عبدالوهاب رئيس مباحث المديرية، والعميد أيمن الخطيب مأمور قسم شرطة مركز البرلس، وعدد من الضباط، وضباط الصف والجنود، مدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية، ومرفق الإسعاف والكهرباء، ومحمد سويدان ، ومحمد البنا، وأيسر موسى، نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورويضة القمرى، نائب رئيس المدينة عن المرأة والسكان ورئيس قرية الربع، ومجدى وفا، مدير قسم الإزالات بمجلس مدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال طلعت عبد القادر مساعد المحافظ، إن أرض الدولة حق للشعب كله، وأن ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة مازال مفتوح بوصفه أحد التحديات الكبرى، مشيدا بالإنجازات المتحققة فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون فى كبح وإزالة أى تعد مهما كان، وهذا الملف بمثابة كشف الغطاء الأسود عن مافيا الأراضى ومغتصبى حق الشعب الكامن فى ممتلكاته وثرواته، ولما حققته أجهزة الدولة مؤخرا فى هذا الملف الشائك، بعدما أطلق الرئيس شرارة الحسم، وكلف الجهات التنفيذية والمعنية والشرطة بسحب الأراضى من واضعى اليد وإخضاعها للتقنين.



إزالة تعديات على أملاك الدولة ببلطيم



جانب من مشاركة قوات الأمن



تشديدات أمنية خلال إزالة التعديات



ازالة التعديات



جانب من إزالة التعديات