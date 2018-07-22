صور.. انتهاء مظاهرات "الشواذ جنسيا" فى تل أبيب من أجل "الحمل البديل"

كتب – محمود محيى

منذ الصباح وحتى مساء اليوم الأحد، تظاهر آلاف المثليين "الشواذ جنسيا" ومؤيدوهم فى إسرائيل احتجاجًا على قانون "الحَمل البديل"، الذى يمنع من المثليين إجراء عملية حمل من هذا النوع فى إسرائيل.



احتجاجات الشواذ

وأعلن المثليون عن إضرابهم، وتظاهروا فى الشوارع مطالبين بتحقيق المساواة، وانضمت جهات ومؤسسات مركزية فى إسرائيل إلى احتجاجاتهم وأعلنت عن دعمها للإضراب.



الشواذ جنسيا فى اسرائيل

وقالت وسائل الإعلام العبرية أن المتظاهرون سدوا الطرقات الرئيسية فى مدينة تل أبيب، وتظاهر المئات بالقرب من مقر رئيس الحكومة فى القدس المحتلة، وهم يرفعون أعلام المثليين إلى جانب أعلام إسرائيل ويهتفون هتافات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



الشواذ فى اسرائيل

وانتهت المظاهرات، التى جابت عدة مدن خلال اليوم، بمظاهرة حاشدة فى ميدان رابين فى تل أبيب.



الشواذ يطالبون بالحمل البديل

وقال الأديب الإسرائيلى إيلان شاينفلد، منظم إحدى المظاهُرات فى شمال إسرائيل: "عند سن قانون تمييزى بحق المثليين والمثليات بشكل واضح، فاضح، ومخالف لحقوق الإنسان الأساسية وحريته، للأخلاقيات والمنطق، لا يمكن أن أتقبله أو أرضى به”.



مسيرة الشواذ بتل ابيب

ونشر الدبلوماسى الإسرائيلي، إلعاد ستروماير، المتزوج من شريكه، منشورا فى موقع الفيسبوك حظى بصدى كبير، قائلا: "إذا كنت قادرا على خدمة الدولة فى خارج البلاد، لماذا لا يمكننى إجراء مراسم الزواج فى البلاد، بل خارجها فقط؟".