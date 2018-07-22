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صور.. اضبط مخالفة.. الإهمال يضرب دورات مياه مسجد بكفر الشيخ

الأحد، 22 يوليه 2018 05:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. الإهمال يضرب دورات مياه مسجد بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعددت الشكاوى من المصلين بمسجد الشيخ سيدى طلحة التلمسانى، ثانى أقدم مساجد محافظة كفر الشيخ، الذى أطلق اسمه  على المحافظة "كفر الشيخ"، من سوء حالة دورات المياه من غلق عدد منها، ووضع أغطية بلاستيكية محطمة على البالوعات مما يهدد المصلين بالسقوط فيها وخاصة الأطفال.

قال محمود محمد على، من المترددين على المسجد، مسجد سيدى طلحة المسلمانى، من أقدم المساجد بمحافظة كفر الشيخ، وتحتفل الطرق الصوفية بمولده كل عام، ويتردد عليه الآلاف، ولكن فى الفترة الأخيرة قل الاهتمام بدورات مياه المسجد، مؤكدا أن عددا من المصلين والمترددين على دورات المياه عبروا عن مخاوفهم من سقوطهم أو سقوط الأطفال فى بالوعات دورات المياه.

وأضاف سعيد إبراهيم شلبى، من حارة المداحين، المجاورة للمسجد، تجرى الآن عمليات تجميل أمام المسجد وبناء مُجسد إسلامى، ولكن هناك جزءا من منزل آيل للسقوط، يحتاج لإزالة ملىء بالقوارض والثعابين وصاحبه أحد تجار الذهب بدسوق ويرفض إزالته، ونناشد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ بإزالته، مؤكداً أنه اضطر لترك منزله المقابل له خوفاً من الثعابين، فكيف يتم تطوير ميدان الشيخ طلحه التلمسانى ويُترك هذا المنزل الذى يسىء للمكان.

وأكد على عبدالستار، مساعد محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه سيرسل لجنة لمعاينة المكان فوراً وسيتم رفع الأمر فوراً للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وللشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف لاتخاذ اللازم فوراً.

وأضاف سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، سيتم اتخاذ الاجراءات فوراً لحماية المترددين على المسجد، مؤكداً لمن يصمت تجاه أى إهمال فى أى مكان حتى ولو كان بسيط تابع لمديرية أوقاف كفر الشيخ.

غطاء بلاستيكى محطم على بالوعة بمسجد سيدى طلحة التلمساني
غطاء بلاستيكى محطم على بالوعة بمسجد سيدى طلحة التلمساني

 

عدم سلامة الأغطية تهدد المترددين على المسجد
عدم سلامة الأغطية تهدد المترددين على المسجد

 

كسر فى أحد الاحواض
كسر فى أحد الاحواض

 

غلق عدد من دورات المياه
غلق عدد من دورات المياه

 

آثار الرشح على جدران دورة المياه
آثار الرشح على جدران دورة المياه

 

جانب من مسجد التلمساني
جانب من مسجد التلمساني

 

تواجد المصلين بالمسجد
تواجد المصلين بالمسجد

 

مسجد أيل للسقوط ملىء بالقوارض
مسجد أيل للسقوط ملىء بالقوارض

 

المنزل مجاور للمسجد
المنزل مجاور للمسجد

 

قطط وقمامة داخل المنزل
قطط وقمامة داخل المنزل

 

حارة المداحين المجاورة للمسجد
حارة المداحين المجاورة للمسجد

 

مسجد التلمسانى من اقدم مساجد المحافظة
مسجد التلمسانى من اقدم مساجد المحافظة

 

 


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