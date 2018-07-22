video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة

الأحد، 22 يوليه 2018 03:28 م
صور.. إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق
وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بالحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة والأراضى الزراعية، وإزالة التعديات بمدن ومراكز المحافظة للتأكيد على هيبة الدولة وردع المخالفين واسترداد حق الشعب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
 
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برئاسة المهندس صلاح مسعود رئيس المركز حملة إزالة مكبرة، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 256 فدانا، تم إزالة التعديات الواقعة عليها وتسليمها للوحدة المحلية، بالإضافة إلى مساحة 30 ألف متر مسطح مبان داخل الحيز العمرانى للمدينة، وتم إزالة التعديات عليها وتسليمها لهيئة الآثار.
 
وأشادت محافظ البحيرة بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى إزالة التعديات، ووجهت بتكرار تلك الحملات المكبرة بمدن ومراكز المحافظة، ووضع برنامج زمنى للتنفيذ، مشيرة إلى أنه تم إزالة 17 ألف متر مسطح تعديات بقرية عبد العظيم زاهر إحدى قرى الخريجين بمدينة وادى النطرون.
 
كما أشادت بالجهود المبذولة والتنسيق بين كافة الجهات سواء شرطة المسطحات المائية وإدارة حماية النيل بوزارة الرى والوحدات المحلية فى الحفاظ على البيئة البحرية بمياه النيل من التلوث وردع المخالفين وتحقيق هيبة الدولة، حيث تم ازالة 70 قفص سمكى مخالف بنهر النيل فرع رشيد.
 
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة العميد خالد كشك حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة الواقعة بمدينة إدكو والتى لم يتقدم أصحابها بطلبات تصحيح أوضعاهم وتقنينها، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 26 قرار إزالة على مساحة 16419 م2.
IMG-20180722-WA0000
 

IMG-20180722-WA0001

IMG-20180722-WA0002

IMG-20180722-WA0003

IMG-20180722-WA0004
 
IMG-20180722-WA0005

IMG-20180722-WA0006
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة دمنهور: لا مكان للمحسوبية والوساطة فى تعيين القيادات

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

إزالة التعديات




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة