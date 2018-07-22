صور.. إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بالحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة والأراضى الزراعية، وإزالة التعديات بمدن ومراكز المحافظة للتأكيد على هيبة الدولة وردع المخالفين واسترداد حق الشعب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برئاسة المهندس صلاح مسعود رئيس المركز حملة إزالة مكبرة، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 256 فدانا، تم إزالة التعديات الواقعة عليها وتسليمها للوحدة المحلية، بالإضافة إلى مساحة 30 ألف متر مسطح مبان داخل الحيز العمرانى للمدينة، وتم إزالة التعديات عليها وتسليمها لهيئة الآثار.

وأشادت محافظ البحيرة بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى إزالة التعديات، ووجهت بتكرار تلك الحملات المكبرة بمدن ومراكز المحافظة، ووضع برنامج زمنى للتنفيذ، مشيرة إلى أنه تم إزالة 17 ألف متر مسطح تعديات بقرية عبد العظيم زاهر إحدى قرى الخريجين بمدينة وادى النطرون.

كما أشادت بالجهود المبذولة والتنسيق بين كافة الجهات سواء شرطة المسطحات المائية وإدارة حماية النيل بوزارة الرى والوحدات المحلية فى الحفاظ على البيئة البحرية بمياه النيل من التلوث وردع المخالفين وتحقيق هيبة الدولة، حيث تم ازالة 70 قفص سمكى مخالف بنهر النيل فرع رشيد.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة العميد خالد كشك حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة الواقعة بمدينة إدكو والتى لم يتقدم أصحابها بطلبات تصحيح أوضعاهم وتقنينها، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 26 قرار إزالة على مساحة 16419 م2.