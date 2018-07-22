صور.. أهالى ضحايا الأفاعى بقويسنا يكشفون رحلة العلاج والإصابة بعد مصرع شخصين

المنوفية _ محمد فتحى

حالة من الرعب والفزع تخيم على أهالى قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بسبب محاصرة الثعابين لمعظم أنحاء القرية، ليس فقط فى الزراعات ولكن داخل المنازل وفى غرف النوم.

الكل يتسائل من عليه الدور، والاغرب أن هذه المأساة لم تكن الاولى بل عاشتها القرية فى نهاية التسعينيات قبل سابق وراح ضحيتها عشرات القتلى والوفيات والبالغ عددهم وقتها مايقرب من 50 حالة من مابين وفيات وإصابات، فهل يستمر الأمر ويتكرر أم سيتدخل المسؤولين ويتم السيطرة على الأزمة .

يقول وليد حبيب، أحد الاهالى، أن الأزمة بدأت يوم الاثنين الماضى بوفاة إبراهيم معروف عقب إصابته بلدغة ثعبان أثناء نومة وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ولكنه توفى قبل وصوله المستشفى بسبب عدم تلقيه المصل.

يشير محمد القطب مدرس ومن أهالى القرية أن عدم وجود أمصال الثعابين بالوحدة الصحة هو سبب ماحدث من وفاة الحالتين وهما إبراهيم معروف وإعتماد العزب ربة منزل ، وكل ذلك يرجع إلى الإهمال الطبى بالوحدة الصحة والمسؤولين بمديرية الصحة بالمنوفية، وذلك لعدم الاستجابة لمطالب الأهالى منذ سنوات طويلة بإعادة بناء المستشفى العام التى كانت موجوده بالقرية منذ عام 1946 والتى كانت تعد من أهم المستشفيات على مستوى المحافظة ، ولكن تم هدمها منذ 20 عاما وتم وعدنا ببنائها مرة أخرى ولكن دون جدوى .

واستنكر القطب عدم تنفيذ ما وعد به الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة من توافر الأطباء الذين يقومون بعلاج المصابين ومتابعتهم وهو مالم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن كل الإصابات يتم نقلها إلى مستشفى قويسنا وقد يتسبب فى وفاة الحالات نظرا لتأخر علاجهم .

محمد إبراهيم شبانة أحد المصابين بلدغة ثعبان قال إنه أثناء قيامى بإحضار أحد الاشياء فوق سطح المنزل قام بلدغى ثعبان وفر هاربا مما أدى إلى إصابتى وتم نقلى إلى مستشفى قويسنا العام عبر سيارة الإسعاف ولكن كان هناك تقصير من أطباء الرعاية بالمستشفى .

ويشير فوزى دراز، أحد المصابين أثناء تواجدى مابين صلاة المغرب والعشاء وأثناء أداء الصلاة قام الثعبان بلدغى فى المسجد وقام الأهالى بنقلى عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى قويسنا العام وتلقيت العلاج ورجعت الى المنزل بعدها بساعات .

ويقول أحمد مختار أحد الاهالى إلى أننا نواجه إهمال كبير من قبل المسؤولين بسبب تجمعات القمامة المتواجدة بالقرية ،بالاضافة إلى الاهمال الكبير فى منظومة الصحة بالقرية لأنها قرية يبلغ تعدادها السكنى مايقرب من70 ألف نسمة.

وطالب أحمد مختار، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل الأزمة التى ينتج يوميا عنها إصابات عديده حتى وصلت الحالات إلى 12 حالات مابين وفاة وإصابة .



































