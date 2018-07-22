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الأحد، 22 يوليه 2018 01:56 م
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صحيفة: ايرباص تتطلع لدمج أنشطة الطائرات العسكرية مع "بى.إيه.إى سيستمز"

الأحد، 22 يوليه 2018 01:12 م
صحيفة: ايرباص تتطلع لدمج أنشطة الطائرات العسكرية مع "بى.إيه.إى سيستمز" طائرة إيرباص - أرشيفية
رويترز
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ذكرت صحيفة "صنداى تايمز"، إن الرئيس التنفيذى لايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، قال إنه منفتح على دمج أنشطة الطائرات العسكرية لشركته مع "بى.إيه.إى سيستمز".

ونقلت الصحيفة عن توم إندرز، قوله، إن "الوقت قد حان "للسعى بجد لتوحيد ودمج الجهود لتصبح فى نهاية المطاف شيئا واحدا"، وإنه "لا يوجد مجال لثلاثة برامج مختلفة أو حتى برنامجين".

وتثير تعليقاته إمكانية إنشاء شركة أوروبية لصناعة الطائرات العسكرية لتتنافس مع الولايات المتحدة، ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من إيرباص أو "بى.إيه.إى سيستمز".

 


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