صحيفة أمريكية: صداقة جديدة بين اليونان وإسرائيل فى مواجهة التوسع التركى

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن تركيا دفعت بصداقة جديدة بين إسرائيل واليونان، مضيفة أن حزب سيريزا اليسارى الحاكم فى اليونان تغاضى عن عداءه لإسرائيل، وبات يتعاون مع حكومة بنيامين نتنياهو مع التوسع التركى فى المنطقة.

وأضافت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أنه من الصعب إيجاد مثال أفضل بشأن كيف أن الواقع الجيوسياسى يتفوق على الأيديولوجية، من المثال على الصداقة الناشئة بين إسرائيل واليونان.

وكان ألكيسس تسيبيراس، رئيس الوزراء اليونانى، دعا عام 2015 وقت أن كان زعيم حزب سيريزا قبل توليه منصبه، إلى طرد سفير إسرائيل وغلق الموانى اليونانية أمام شحنات الأسلحة الأمريكية المتجه لإسرائيل، غير أن التوترات التى تحدثها تركيا فى منطقة المتوسط والخلاف مع اليونان قد فتح الباب أمام صداقة جديدة بين أثينا وتل أبيب.