صحة الشرقية تبدأ أولى جلسات طعم السولك ضد شلل الأطفال

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،أولى جلسات التطعيم بطعم السولك، وذلك بمكتب صحة ثان الزقازيق، وبحضور مدير عام الطب الوقائى بالشرقية، ومدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، وكذلك مدير إدارة التطعيمات.

ووجه وكيل الوزارة بعمل ندوات تثقيفية لأولياء الأمور، بطبيعة الطعم وأعراضة الجانبية المحتملة، والتى تتمثل فى ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، حتى يكونوا على دراية كاملة بفائدة الطعم للأطفال .

ويشار أن طعم السولك هو عبارة عن حقنة تحتوى على فيروس ميت من فيروس شلل الأطفال نمط 3،2،1 وهى عبارة عن نصف سم بالحقن فى العضل للجزء الأمامى الخارجى من الفخذ الأيسر .