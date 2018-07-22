شرطة هيوستن تبحث عن أدلة فى مقتل طبيب بوش الأب

(رويترز)

قالت السلطات الأمريكية، إن شرطة هيوستن تفحص مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة وتتبع معلومات فيما يتعلق بقتل طبيب قلب كان فى وقت من الأوقات يعالج الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش (الأب) وقُتل بالرصاص بينما كان يقود دراجة فى المركز الطبى بالمدينة.

وقالت الشرطة إن مارك هوسنكت (65 عاما) قُتل صباح يوم الجمعة على يد رجل يعتقد أنه فى الثلاثينيات من العمر أطلق النار مرتين على الأقل صوبه من على دراجة بينما كان الطبيب فى طريقه للعمل بالمركز الذى يضم عددا من المستشفيات والمنشآت الطبية.

وفر المشتبه به على دراجته بعد ذلك بحسب الشرطة التى لم تقدم بعد دافعا وراء إطلاق الرصاص فى وضح النهار فى منطقة مزدحمة بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هوسنكت كان يعمل فى هيوستن منذ حوالى ثلاثة عقود وعادة ما كان يذهب لعمله على الدراجة. وسبق له أن قام مرة بعلاج الرئيس السابق من عدم انتظام فى ضربات القلب.