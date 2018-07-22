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سقوط عصابة "طاطا" لتجارة الهيروين عقب خطفهم حقيبة سيدة بمدينة نصر

الأحد، 22 يوليه 2018 02:53 م
سقوط عصابة "طاطا" لتجارة الهيروين عقب خطفهم حقيبة سيدة بمدينة نصر هيروين - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثانى، أثناء تفقد الأوضاع بشارع  عبد الله العربى بالحى السابع، القبض على على ثلاثة أشخاص يتشاجرون فيما بينهم، وبحوزتهم حقيبة يد حريمى، وكمية من مخدر الهيروين، واعترفوا بسرقة الحقيبة من مواطنة، واتجارهم فى الهيروين، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

ومن خلال الفحص تبين أنهم كل من "مصطفى س م" 25 سنة، عاطل، وشهرته "طاطا"، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم "مخدرات"، و"توفيق ا م" 42 سنه، عاطل، والسابق اتهامه فى 13 قضية اخرهم "سلاح ابيض"، و"سمير س م" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 38 قضية أخرهم "مخدرات"،  وعثر بحوزتهم على حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى 200 جنيه، متعلقات شخصية خاصة بالمواطنة "مى م س" وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 7 جرام، وسلاح أبيض "كتر".

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزتهم من إحدى السيدات أثناء سيرها بجوار محكمة مدينة نصر، بأسلوب "الخطف مترجلين"، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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