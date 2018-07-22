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الأحد، 22 يوليه 2018 11:55 ص
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سقوط سيارة ملاكى فى ترعة بالإسكندرية ومصرع قائدها

الأحد، 22 يوليه 2018 11:32 ص
سقوط سيارة ملاكى فى ترعة بالإسكندرية ومصرع قائدها غرق سيارة-ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى قائد سيارة مصرعه بعد سقوط سيارته فى مياه ترعة النوبارية بالإسكندرية، وعلى الفور انتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهرى" لمقر الحادث. 
 
وكان تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية بسقوط سيارة بترعة النوبارية - طريق العقارية  قرية فلسطين دائرة القسم.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س م ى مصر " نقل " قيادة ع ع د 53 سنة سائق مقيم قرية الجزائر دائرة القسم بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحراف السيارة وسقوطها بمياه الترعة المشار إليها. 
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهرى" من رفع السيارة واستخراج قائدها، حيث تم نقله لمستشفى العامرية العام وتوفى عقب وصوله، وجارى استدعاء أهليته وسؤالهم، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.
 
 
 
 

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