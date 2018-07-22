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سفير العراق فى روسيا: لن نسمح بوجود قواعد عسكرية أمريكية بشكل دائم على أراضينا

الأحد، 22 يوليه 2018 06:24 م
سفير العراق فى روسيا: لن نسمح بوجود قواعد عسكرية أمريكية بشكل دائم على أراضينا قوات الجيش الأمريكى
موسكو (أ ش أ)
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أكد السفير العراقى فى موسكو حيدر منصور اليوم الأحد، أن العراق لن يسمح أبدا بوجود قواعد عسكرية أمريكية بشكل دائم على أراضيه.

وأشار حيدر - فى مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى أنه لا علم له بشأن وجود خطط أمريكية لنشر قواعد عسكرية فى العراق، مضيفا قوله "لا أعتقد أن ذلك صحيح لأن الولايات المتحدة سحبت قواتها من العراق فى أواخر عام 2011 ولا خطط لديهم لنشر قواعد عسكرية دائمة هناك، الجنود الأمريكيون الموجودون الآن فى العراق يوفرون فقط المشورة نشر قواعد عسكرية أمريكية هو أمر غير مطروح تماما".

يشار إلى أن الولايات المتحدة سحبت قواتها من العراق فى ديسمبر 2011 ولكنها أعادت بعض الجنود إلى الدولة فى أغسطس 2014 بعد سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى على مساحات واسعة من الأراضى هناك.

ويتواجد الآن، حسب وسائل إعلام عراقية، نحو 5500 جندى أمريكى فى العراق وبشكل خاص فى المناطق الشمالية والغربية المتاخمة لسوريا.

 


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