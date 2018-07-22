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سفير ألمانى سابق: أوروبا تحتاج خطة "ب" فى مواجهة ترامب

الأحد، 22 يوليه 2018 05:21 م
سفير ألمانى سابق: أوروبا تحتاج خطة "ب" فى مواجهة ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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دعا سفير ألمانيا السابق لدى واشنطن، الدول الأوروبية لإعداد خطة بديلة فى مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والتى لا تتمثل فقط فى التصريحات الهجومية ولكن فى الفعل أيضا عندما أنسحب من اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووى الايرانى وأخيرا التعريفات الجمركية التى فرضها على البضائع الأوروبية.

 

وقال وولفجانج أيشنجر فى مقاله بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأحد، إن أوروبا بحاجة إلى نهج مزدوج، إذ عليها تعزيز الاستعداد العسكرى والقدرة على صنع القرار وأن تظهر للبيت الأبيض بوضوح أن تصرفاته ذات تكلفه للولايات المتحدة. وفى الوقت نفسه تعمل على معالجة مخاوف ترامب مثل الانفاق العسكرى، لكن بما يصب فى المصلحة الأوروبية وليس لاسترضاء الرئيس الأمريكى.

 

وتابع إنه يجب العمل عن كثب مع أولئك الأمريكيين الذين يؤمنون بأن الشراكة القوية مع أوروبا لا تزال فى المصلحة الأمريكية. وأكد أن الأوروبيين بحاجة إلى الشراكة حقا مع الكونجرس وحكام الولايات ومجتمع الأعمال الأمريكى والمجتمع المدنى. وختم مقاله موجها سؤاله لمن وصفهم الوطنيين الأمريكيين قائلا "هل ستعملون معنا؟".

 

 


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