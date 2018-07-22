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الأحد، 22 يوليه 2018 05:20 م
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روسيا تستعرض أحدث أسلحتها عقب لقاء ترامب وبوتين

الأحد، 22 يوليه 2018 04:01 م
روسيا تستعرض أحدث أسلحتها عقب لقاء ترامب وبوتين صواريخ روسية
كتبت ريم عبد الحميد
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نشرت روسيا لقطت جديدة لترسانة متقدمة من الأسلحة عقب لقاء القمة التاريخى بين رئيسها فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

واستعرضت وزارة الدفاع الروسية عددا من الأسلحة التى تم الكشف عنها رسميا فى خطاب حالة الأمة الذى ألقاه بوتين فى مارس الماضى. وشملت الأسلحة أسلحة نووية وأخرى ذات إمكانيات نووية وأخرى بالليزر، وجميعها قادرة على إحباط أكبر الدفاعات فى العالم حتى تلك فى الولايات المتحدة. وتظهر إحدى اللقطات اختبار روسيا  ى صاروخ.سارمات RS- 28 الباليستى العابر للقارات الذى يعرف فى الغرب باسم Satan 2.

وقالت وكالة تاس الروسية إن برنامج اختبارات النظام قد اكتمل بنتائج إيجابيةK وهو ما يجعل من الممكن الانتقال إلى الإعدادات لتجارب تحليق لصواريخ سارمات.

وأضافت أن كل الإجراءات التى تم تنفيذها تسمح بالتوصل لاستنتاج واضح بأن نظام صواريخ سارمات سيتم تطبيقه فى المهام القتالية فى الجدول الزمنى المقرر فى عام 2021.


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