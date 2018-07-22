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روحانى يحذر ترامب: لا تعبث بذيل الأسد وإلا ستندم

الأحد، 22 يوليه 2018 09:00 ص
روحانى يحذر ترامب: لا تعبث بذيل الأسد وإلا ستندم الرئيس الإيرانى حسن روحانى
(رويترز) ـ (أ ش أ)
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ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحانى حذر نظيره الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، من مواصلة السياسات العدائية لطهران قائلا "ينبغى أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقى والحرب مع إيران هى أم كل الحروب".

ونقلت الوكالة عن روحانى قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدى إلا للندم". وأوردت وكالات أنباء إيرانية أخرى تقارير مشابهة.

من جهته قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن الأوروبيين قدموا فى مجال الاتفاق النووى وعودا كبيرة تتعدى التزاماتهم السياسية، مؤكدا أنه "من الضرورى أن ينفذوا وعودهم، لكنهم لم يتخذوا خطوات عملية حتى الآن".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن ظريف قوله إن "الأمريكيين شكلوا اليوم غرف حرب ضد إيران ليمارسوا المزيد من الضغوط ضدنا، لكى نرغم على الاستسلام أمامهم.. هم يزعمون أن الهدف من هذه السياسة هو تغيير أسلوب إيران لكن هدفهم الرئيسى هو تنفيذ مشروع انهيار إيران".

وقال ظريف إن الاتفاق النووى حقق الكثير من المكاسب السياسية والاقتصادية، مضيفا "لو لم يكن للاتفاق النووى مكاسب اقتصادية لما كان انسحاب الولايات المتحدة واجه ردود الأفعال هذه".

وتابع "رغم أن ضغوط الولايات المتحدة الاقتصادية أرغمت بعض الدول على الرضوخ أمامها، لكنها تواجه اليوم سياسات معارضة لها أكثر مما كانت تواجهه سابقا".

واستطرد "بالرغم من أننا سنواصل المباحثات مع الأوروبيين، فلن نبقى بانتظارهم وسنعمل على التوصل إلى إجماع دولى للحفاظ على صادراتنا غير النفطية وتوفير ما تحتاجه البلاد".

 

 

 


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