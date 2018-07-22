"رئيس السكة الحديد" يودع العاملين بالهيئة.. وإعلان اسم الجديد خلال ساعات

كتب رضا حبييشى

غادر المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد المنتهى رئاسته للهيئة بعد بلوغه سن المعاش مكتبه، حيث ودّع العاملين بالمكتب وجمع متعلقاته الشخصية وغادر الهيئة ظهر اليوم، إذ يوافق اليوم الأحد اليوم الأخير فى الثلاثة أشهر التى تم تجديدها له بعد وصوله السن القانونية للمعاش.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة النقل لـ"اليوم السابع" إن الدكتور هشام عرفات وزير النقل سيعلن اسم رئيس الهيئة الجديد اليوم، وأنه تم تبليغ المهندس سيد سالم رسميا بعدم التجديد له وإحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانونية.

وترددت أنباء داخل وزارة النقل عن تعيين وزير النقل للمهندس أشرف رسلان نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة رئيسا للهيئة خلفا للمهندس سيد سالم، وأنه متوقع إعلان هذا القرار رسميا من قبل الوزارة اليوم.