دورة تدريبية تثير خلافا بين نقابتى الأطباء والصيادلة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

أثارت دورة تدريبية أعلنت عنها نقابة صيادلة الفيوم خلافا بينها وبين نقابة أطباء الفيوم، فأصدرت الأخيرة بيانا استنكرت فيه الدورة التدريبية التي تخلط بين اختصاص الصيدلي والطبيب، فردت نقابة الصيادلة ببيان آخر يوضح لـ"اليوم السابع" تفاصيل ذلك الخلاف بين النقابتين.

كانت نقابة صيادلة الفيوم أعلنت عن دورة تدريبية بعنوان "pharmasict role as prescriber " للطلبة والخرجين للتعرف كل الحالات التي من الممكن أن يتم التعامل معها في الصيدلية، والنصائح التي يتم تقديمها للمريض، ومتي يقوم الصيدلي بعمل إحالة للطبيب المختص.

ويقدم الدورة التدريبية الدكتور محمد رجب مدرس مساعد بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، ويتضمن التدريب كيفية اختيار مضاد حيوي لكل مرض وطريقة حساب الجرعات للكبار والأطفال وبعض الأعراض المرضية والتعامل معها.

وبعد الإعلان عن التدريب اجتمع مجلس إدارة أطباء الفيوم، وأصدر بيانا استنكر فيه الإعلان عن الدورة التدريبية وما يحتويه مضمونها من موضوعات تعتبر انتهاكا صريحا وتعديا صارخا علي ممارسة الطب، حيث إن هذا التدريب أعلن عنه علي أنه دبلومة تتيح للصيدلي التشخيص وصرف العلاج خلال 10 ايام مدة التدريب، مما يفتح الباب لممارسات طبية كارثية تضر المريض ومن الممكن أن تكلفه مضاعفات شديدة قد تودي بحياته، وهذا يعتبر ممارسة للمهنة دون ترخيص وهو مخالفة قانونية مجرمة.

وردا علي هذا البيان أصدرت نقابة الصيادلة بيانا أوضحت فيه، أن التدريب يهدف إلي رفع المستوي العلمي لطلاب كلية الصيدلة وحديثي التخرج لربط ما تم دراسته بسوق الدواء، وذلك من خلال تنمية دور الصيدلي في وصف أدوية ودور الصيدلي في تفادي التفاعلات الدوائية الخطيرة وتوضيح الأعراض الجانبية التي قد تحدث من الأدوية وإلزام المريض بالجرعات المحددة وتعديل بعض الجرعات بالتشاور مع الطبيب المعالج في بعض الحالات، والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية وتوعية المريض حول كيفية تعامله مع مرضه المزمن.

ولفتت النقابة في بيانها أن الهدف من الدورات العلمية لها هو تحسين الخدمة المقدمة للمريض من خلال دور الصيدلي المتعارف عليه عالميا، وأكدت النقابة في رد قاطع علي نقابة الأطباء أن هذه الدورات مستمرة لأجل غير مسمي.