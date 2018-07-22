دبى تصدر أجندة رياضية حتى عام 2030 وتنظم 400 فعالية سنويا

رسالة دبى ميرفت رشاد





أصدر مجلس دبى الرياضى الكُتيب الخاص بدليل الفعاليات الرياضية، التى تقام فى دبى خلال الفترة من 2018 وحتى 2030، متضمنا كل الأحداث التى تقام على مدار 12 عاما محددة بالتوقيتات والأماكن، إذ تم طبع "الكتيب" باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح مجلس دبى، أن الرياضة أسهمت فى تحقيق أثر إيجابى فى الاقتصاد والمجتمع فى دبى، وفق تقرير صدر، أخيرا، عن مؤسسة (ديلويت)، الذى أوضح أن مجموع الإنفاق السنوى على الرياضة فى دبى بلغ 2.4 مليار دولار، فى حين أن الأثر الاقتصادى بلغ 818 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع الإمارات اليوم.

وأشار مجلس دبى، إلى أن دبى تستضيف وتنظم 400 حدث رياضى سنوى، تُسهم فى توظيف 16 ألف شخص، وتجذب 1.1 مليون متفرج من داخل الدولة وخارجها، كما أن الأحداث الرياضية والأنشطة التى تقام على مدار العام، جعلت سكان دبى أكثر صحة ونشاطا، بفضل هذا الكم الكبير من الأنشطة الرياضية، التى تجذب نحو 150 ألف مشارك سنويا .

ولفت مجلس دبى الرياضى إلى أن إصدار دليل فعاليات دبى الرياضى 2018-2030، يهدف إلى مساعدة منظمى ومتابعى الأحداث الرياضية على إيجاد التفاعل مع جمهورهم، وإبراز الإمارة بوصفها رائدة عالميا فى مجال الفعاليات الرياضية.

وفيما يلى قائمة الفعاليات الرياضية، التى تقام فى 2019، والتى تم تثبيتها حتى 2030.

يناير

تتضمن أحداث الفعاليات، التى ستقام فى شهر يناير من كل عام خلال الفترة من 2019 إلى 2030، العديد من الأحداث الرياضية، يأتى فى مقدمتها ملتقى الإبداع الرياضى، وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى، وسباق الطريق الصحراوى للجرى، وسباق هانكوك 24 للسيارات، وبطولة دبى الدولية 30 لكرة السلة، وسباق أوميجا دبى للجولف، وماراثون ستاندرد تشارترد دبى للجرى.

فبراير

وستشهد دبى، خلال شهر فبراير، إقامة العديد من الأحداث، من بينها استضافة إحدى مراحل طواف الإمارات العالمى للدراجات، وبطولة سوق دبى الحرة للتنس، وبطولة الرجل الحديدى للترايثلون، وسباق دبى للسفن الشراعية المحلية 22 قدما، وسباق برج الماس للجرى العمودى، وكأس الأساتذة للبولو، والسلسلة الشتوية لرمى السهام، وسلسلة سباقات سوبر سبورتس للجرى، وسلسلة سباقات داسا للأكواثلون للمحترفين.

مارس

تتحول الأنظار فى شهر مارس إلى كأس دبى العالمى، الذى يعد أغلى سباقات الخيول فى العالم، والذى يضاف إليه سباق ساكونى تايم ترايل للجرى، وسلسلة سباقات اليوم الوطنى للسيارات، وسباق دبى مسقط للقوارب، وسباق تلا حتا للجرى، وبطولة زيورخ للرغبى، وسلسلة سباقات «إكس يو تو» للترايثلون، ودورى دبى للشركات، وبطولة طيران الإمارات للكريكت، وجولة نبض دبى للدراجات على الطرق الوعرة، واليوم البريطانى للبولو.

أبريل

وتُطلق دبى فى شهر أبريل العديد من الفعاليات المهمة، يبرز منها بطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم للناشئين، وبطولة النخبة الخليجية لقفز الحواجز، وكأس دبى للبولو، وبطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة، وبطولة توتش 6 للرغبي، وأبطال «دو» لكرة القدم، وكأس مدارس وفرجان الإمارات الجولة الأخيرة، وسباق ساكونى تايم ترايل للجرى، وسباق الإمارات لجرى الأطفال، وجائزة الإمارات للرياضة واللياقة البدنية، وسلسلة سباقات أدى للترايثلون.

مايو

يشهد شهر مايو إقامة دورة ند الشبا الرياضية، التى تقام تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتشهد مشاركة ما يزيد على 5000 رياضى ورياضية من المقيمين والوافدين، إضافة إلى المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية وسباق وينجز فور لايف للجرى، وسباق قوارب القفال وبطولة الملاعب الرياضية التى تقام فى نادى شباب الأهلى - دبى بالممزر، وبطولة سوق دبى الحرة للرمى بالسهم، وتحدى إفطار للجرى.

يونيو

مع حلول شهر يونيو، ينطلق الحدث الأبرز والأشهر رياضيا، وهو المتعلق بعالم دبى للرياضة، ويستمر على مدار ثلاثة أشهر، ويقام فى مركز دبى التجارى العالمى.

كما يقام، خلال هذا الشهر، سباق طريق دبى الصحراوى للجرى، والدورى الصيفى لرمى السهام، واليوم العالمى لليوجا، ودورة الأساتذة لرمى السهام.

يوليو

وتستمر الأنشطة الرياضية مع شهر يوليو بإقامة احتفالية النادى الصيفى للأطفال، والدورى الصيفى لرمى السهام، ودورى السوبر لرمى السهام، ودورى الأساتذة لرمى السهام أيضاً.

أغسطس

تمتد الأحداث الرياضية، خلال شهر أغسطس، بإقامة الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التى يُشارك فيها العديد من الأكاديميات المحلية والأوروبية والعربية، ودورى السوبر لرمى السهام، وبطولة دبى المفتوحة لرمى السهام.

سبتمبر

وعلى صعيد شهر سبتمبر من العام المقبل، سيكون عشاق الدراجات الهوائية 1، على موعد مع الجولة الأولى التى تقام فى مضمار القدرة، إضافة إلى السلسلة الشتوية لرمى السهم، ومعرض الإمارات للسيارات، وسباق برج هيلتون للجرى العمودى.

أكتوبر

بحلول شهر أكتوبر تتواصل الفعاليات الرياضية فى دانة الدنيا دبى، بإقامة دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية، وندوة دبى الدولية للإبداع الرياضى، وانطلاق برنامج غرس، والجولة التحضيرية 2 للدراجات الهوائية، وتحدى الثلج، وروى نصر ميموريال ترايثلون، ومعرض ميفيت للصحة واللياقة البدنية، وتحدى الصحراء، وبطولة الألعاب الوردية للسيدات، والجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3، والسلسلة الشتوية لرمى السهام.

نوفمبر

يشهد شهر نوفمبر إقامة 11 حدثا رياضيا متنوعا، أبرزها دورة الأكاديميات الرياضية الخاصة لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والبطولة السنوية للسباحة، ومهرجان الترايثلون، وسباق سبارتن ريس «إكس دبي»، وسباق جرى الألوان، وجولة دبى العالمية للغولف، وترايثلون دبى للسيدات، وسباق الجرى للسيدات، ومسيرة المشى لمحاربة السكري، وبطولة الاتحاد الدولى للتايكواندو، وسباق الإمارات السبع للجري، ومسيرة المشى 24 ساعة، والجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 4، وسباق الوحدة للجري، وبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبى للرغبي.

ديسمبر

ويتصدر مؤتمر دبى الدولى الـ14 قمة الأحداث الرياضية فى شهر ديسمبر، الذى يشارك فيه صفوة كرة القدم فى العالم.

وستقام، خلال هذا الشهر، فعاليات متعلقة بالجولف، من خلال استضافة بطولة أوميجا دبى ليدرز كلاسيك، وإقامة حفل جوائز اللياقة البدنية، وسباق ذا داش لجرى التتابع، وسباق هيلو كيتى للجرى، وسباق نصف ماراثون خور دبى للجرى، وتحدى الوحل من دو، وبطولة الحبتور الدولية للسيدات، وكأس دبى للبولو الشاطئي، وسباق سبينس دبى 92 للدراجات.