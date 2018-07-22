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الأحد، 22 يوليه 2018 11:34 ص
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حملة نظافة وتمهيد طرق بمركز ديرمواس بالمنيا (صور)

الأحد، 22 يوليه 2018 10:59 ص
حملة نظافة وتمهيد طرق بمركز ديرمواس بالمنيا (صور) إزالة ورفع مخلفات وقمامة بالمنيا
فريق المحافظات
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تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها فى رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام، ولخلق سيولة مرورية وعودة الانضباط للشارع .

فى إطار متابعة أعمال النظافة والتجميل، نفذت الوحدة المحلية بنزلة البدرمان، حملة نظافة وتمهيد وتسوية الطرق، حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية حفاظاً على المظهر الجمالى للقرية.

حملة نظافة ورفع مخل (1)
حملة نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

 

حملة نظافة ورفع مخل (2)
حملة نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

 

 

 


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