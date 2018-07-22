حملة نظافة وتمهيد طرق بمركز ديرمواس بالمنيا (صور)

فريق المحافظات

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها فى رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام، ولخلق سيولة مرورية وعودة الانضباط للشارع .

فى إطار متابعة أعمال النظافة والتجميل، نفذت الوحدة المحلية بنزلة البدرمان، حملة نظافة وتمهيد وتسوية الطرق، حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية حفاظاً على المظهر الجمالى للقرية.



حملة نظافة ورفع مخلفات بالمنيا