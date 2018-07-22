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الأحد، 22 يوليه 2018 08:50 ص
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حملة أمريكية جديدة للضغط على إيران لوقف برنامجها النووى

الأحد، 22 يوليه 2018 08:10 ص
حملة أمريكية جديدة للضغط على إيران لوقف برنامجها النووى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
واشنطن /أ ش أ/
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أعلن مسؤولون أمريكيون مطلعون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشن حملة من الخطب والاتصالات على الإنترنت، بهدف زيادة الضغط على إيران لوقف أنشطتها النووية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد عن المسئولين قولهم "إن الحملة تهدف إلى إثارة اضطرابات والمساعدة فى الضغط على إيران لوقف برنامجها النووى ودعمها جماعات إرهابية".

ويشارك أكثر من 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين فى هذه الحملة التى يدعمها وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومى جون بولتون وتهدف إلى العمل بالتنسيق مع حملة ترامب، لتضييق الخناق على إيران اقتصاديا من خلال إعادة فرض عقوبات صارمة عليها.

وقد حدد وزير الخارجية الأمريكى فى مايو الماضى 12 شرطا للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران، مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضع حد للصواريخ الباليستية والتدخل الإيرانى فى النزاعات بالشرق الأوسط.

 


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الضغط على إيران

وقف البرنامج النووى

ايران




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